Krafton übernimmt Hi-Fi-Rush-Entwickler Tango Gameworks

Krafton, der Publisher hinter beispielsweise der PUBG-Reihe und anderen Titeln, hat Tango Gameworks, den Entwickler von Hi-Fi Rush, übernommen. Die Übernahme des Studios erfolgt, nachdem kürzlich bekannt wurde, dass die ehemaligen Besitzer des Studios bei Microsoft dessen Schließung planten. Tango Gameworks wurde ursprünglich vom legendären Spieleentwickler Shinji Mikami gegründet, nachdem er Capcom verlassen hatte. Das Studio hat sich einen Namen für die Entwicklung von Spielen mit einzigartigen Konzepten wie Ghostwire: Tokyo und The Evil Within gemacht. Auch der jüngste Titel des Studios, Hi-Fi Rush, begeisterte das Publikum mit seiner ungewöhnlichen Kombination aus musikalischer Rhythmusmechanik und Actionkämpfen in farbenfroher Cartoon-Ästhetik.

Leider gab Microsoft bekannt, dass Tango Gameworks zusammen mit drei weiteren Studios unter dem Dach von Bethesda geschlossen wird. Mit dem letzten Update von Hi-Fi Rush im Mai 2024 hätte die Geschichte des Entwicklers schon zu Ende sein können. Doch am 12. August gab der südkoreanische Publisher Krafton bekannt, dass er das Studio übernommen hat. Diesem gehören PUBG Studios, Entwickler von PUBG, Bluehole, Entwickler von TERA, Striking Distance, Entwickler von The Callisto Protocol und Unknown Worlds, Entwickler von beispielsweise Subnautica.

Krafton sichert sich mit Übernahme von Tango Gameworks Rechte an Hi-Fi Rush

In seiner Ankündigung bezeichnete Krafton die Übernahme von Tango Gameworks als seine erste große Investition in die japanische Spieleindustrie. Der Publisher erwähnte auch, dass es neben dem Entwickler auch die Rechte an Hi-Fi Rush erworben habe. Krafton erklärte, man wolle mit Microsoft eng zusammenarbeiten, um einen „reibungslosen“ Übergang für die Beteiligten zu gewährleisten. Die derzeitigen Entwickler könnten die Hi-Fi Rush IP „weiterentwickeln“ und „zukünftige Projekte“ erkunden. Das Unternehmen versprach außerdem, dass es „keine Auswirkungen“ auf den bestehenden Katalog von Tango Gameworks geben werde. Titel wie The Evil Within, The Evil Within 2 und Ghostwire: Tokyo werden also weiterhin dort erhältlich sein, wo sie derzeit verkauft werden.

Krafton erwähnte nicht, dass sie die Rechte an anderen Titeln von Tango Gameworks erworben haben. Es ist daher wahrscheinlich, dass diese im Besitz von Bethesda und Microsoft bleiben. Mit der Kontrolle über das geistige Eigentum könnte der Publisher Tango dazu drängen, die Fortsetzung von Hi-Fi Rush zu entwickeln, die vor der ursprünglichen Schließung geplant war. Fans und Branchenkommentatoren reagierten positiv auf die Nachricht von der offensichtlichen Wiederbelebung des Entwicklers. Xbox wurde für seine Entscheidung, die Studios zu schließen, heftig kritisiert. Noch kurz vor der Ankündigung hatten Microsoft-Manager den Erfolg von Spielen wie Hi-Fi Rush gepriesen. Vor allem die Fans machten ihrem Ärger Luft, indem sie Hi-Fi Rush auf Steam positiv bewerteten und damit zum Ausdruck brachten, dass sie Tango Gameworks unterstützen und Microsoft enttäuschen.

Worum geht es in Hi-Fi Rush?

Hi-Fi Rush ist ein Rhythmus-Actionspiel, bei dem der Protagonist Chai, seine Feinde und Teile der Umgebung im Takt der Musik bewegen. Das Angreifen im Rhythmus ist nicht zwingend erforderlich, da die Aktionen automatisch mit der Musik synchronisiert werden. Durch das richtige Timing der Tastendrücke werden Spieler jedoch mit höherem Schaden und timingbasierten Kombinationsabschlüssen belohnt. Das Spiel bietet auch zwei weitere Spielmodi: „BPM RUSH“, bei dem Spieler Wellen von Feinden bekämpfen müssen, während sich das Tempo der Musik erhöht, und „Tower Up!“, eine Variante des Rhythm Tower-Modus, bei dem ein abgestufter Chai mit zufälligen Upgrades aufsteigt.

