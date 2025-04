The Elder Scrolls 4: Oblivion Remaster Release durch Xbox-Support geleaked?

Die Xbox Support-Seite könnte versehentlich das Veröffentlichungsdatum vom The Elder Scrolls 4: Oblivion Remaster enthüllt haben. Seit Monaten kursieren Gerüchte und Leaks über das Remaster des beliebten Bethesda-Spiels, und nun verdichten sich die Hinweise auf einen baldigen Release. Während eine offizielle Ankündigung noch aussteht, haben Fans bereits Screenshots, Titelkarten und unterstützte Plattformen entdeckt – und jetzt offenbar auch das Veröffentlichungsdatum.

Mehrere Insider und Leaker hatten das Remaster bereits bestätigt, wobei einige es als Remake bezeichneten. Doch erst kürzlich tauchten neue Leaks auf, die alle Zweifel ausräumen könnten. Am 15. April wurden auf der offiziellen Website von Virtuos Games Screenshots und Werbebilder zu Oblivion Remastered gefunden, die bestätigten, dass das Spiel für Xbox Series X, PS5 und PC erscheinen wird. Allerdings blieb der genaue Zeitplan unklar – bis Xbox Support möglicherweise Licht ins Dunkel brachte.

BREAKING: The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered seems to be releasing on APRIL 21st according to Xbox Support.

Obviously Xbox Support Staff can be wrong but this does line up with the currently rumored release date. meaning we are only 6 days away from playing this! pic.twitter.com/IHY6cSymlt

— Synth Potato🥔 (@SynthPotato) April 15, 2025