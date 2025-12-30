Avengers: Doomsday zeigt Thor-Rückkehr – neuer Teaser mit Chris Hemsworth

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Marvel möchte zurück auf die Spitze. Nach Chris Evans als Captain America und Robert Downey Jr. als Dr. Doom (nicht als Iron Man) kehrt auch Chris Hemsworth als Thor zurück. Damit wären alle drei Hauptschauspieler der Avengers-Filme zurück im Marvel-Universum. Statt Explosionen oder Multiversum-Chaos rückt dieses Mal eine einzelne Figur ins Zentrum.

Und selten wirkte der Donnergott so nachdenklich wie hier.

Der neue Spot lief zunächst exklusiv im Kino, als Vorfilm zu Avatar: Fire and Ash und wurde kurz darauf online veröffentlicht. Fans merkten sofort: Das ist kein klassischer Marvel-Teaser. Das hier fühlt sich persönlicher an. Ruhiger. Fast schwer.

Ein Thor, der nicht mehr kämpfen will, aber muss…

Im Fokus steht ein kurzer, intensiver Moment. Thor, mit kürzerer Frisur, eine klare Rückbesinnung auf seine Auftritte in Ragnarok und Infinity War, spricht ein Gebet. Nicht zu Göttern. Sondern zu seinem Vater Odin.

Er bittet nicht um Ruhm. Nicht um Rache. Sondern um die Kraft, „noch einen Feind zu besiegen“, damit er nach Hause zurückkehren kann, zu seiner adoptierten Tochter namens Love. Für viele Fans ist genau dieser Satz der emotionale Treffer. In sozialen Netzwerken liest man Reaktionen wie: „Das ist der erste Teaser seit Jahren, der sich wirklich erwachsen anfühlt.“

Der Thor-Teaser folgt auf einen ersten Clip aus Mitte Dezember 2025, der Steve Rogers (Chris Evans) in den Mittelpunkt stellte. Dort sah man Rogers in einem ruhigen Haus, mit Schild in der Hand und einem Neugeborenen im Arm. Eine klare Anspielung auf das alternative Zeitlinien-Ende aus Endgame mit Peggy Carter. Beide Teaser folgen demselben Muster: kein Bombast, kein Endboss, kein CGI-Gewitter. Stattdessen geht es um Vermächtnis, Familie und die Frage, wofür man überhaupt noch kämpft. Für viele Fans wirkt das wie ein bewusster Kurswechsel nach Jahren des immer größeren Spektakels.

Leak sorgt für Unruhe: X-Men im Fokus?

Während Marvel offiziell noch schweigt, sorgt ein Leak vom 28. Dezember 2025 für Gesprächsstoff. Angeblich ist bereits der dritte Teaser zu Doomsday vorzeitig online aufgetaucht. Dieser soll den Fokus auf die X-Men legen, in einer düsteren Zukunft, in der die Xavier-Schule zerstört ist. Angeblich sind Magneto, Professor X und Cylops mit von der Partie. Marvel hat diesen Leak bislang nicht kommentiert.

Offiziell bestätigt ist bislang nur: Doctor Doom wird die zentrale Bedrohung des Films sein, gespielt von Robert Downey Jr.. Ein Teaser mit Doom fehlt jedoch noch. Brancheninsider gehen davon aus, dass genau dieser Moment den vierten und letzten Teaser markieren wird.

Marvel scheint mit Avengers: Doomsday bewusst auf leise Töne zu setzen. Thor als müder Krieger, Steve Rogers als Familienmensch, Gerüchte über eine zerstörte Zukunft, all das baut Spannung auf, ohne zu erklären. Und genau das funktioniert. Der Kinostart ist für den 18. Dezember 2026 angesetzt. Bis dahin wird noch viel spekuliert werden. Doch eines ist jetzt schon klar: Der Film will nicht einfach größer sein als alles zuvor, sondern bedeutungsvoller. Und das spüren die Fans. Endgame zu „toppen“ wäre ohnehin unmöglich, bezüglich Dramatik und Schlachtenepos.

