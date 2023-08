Super Mario Bros. Wonder: Was wird mit Bowser geschehen?

Die Möglichkeiten scheinen mehr und mehr.

Super Mario Bros. Wonder verspricht, das verrückteste Abenteuer von Mario bisher zu werden. Während der Nintendo Direct im Juni 2023 angekündigt, wird das Spiel Mario in einem einzigartigen 2D-Abenteuer zusammen mit Luigi, Peach, Toad und Daisy zeigen. Im Mittelpunkt von Super Mario Bros. Wonder steht die namensgebende Wonder Flower, ein Power-Up, das Mario und seinen Freunden ermöglicht, in eine verrückte Welt einzutauchen, in der alles möglich ist.

In dieser neuen Welt erwachen leblose Gegenstände zum Leben und helfen oder behindern Mario, während er durch die Level fortschreitet. Obwohl diese neue Kraft Mario zweifellos stärken wird, eröffnet sie auch die Möglichkeit, Super Mario Bros. Wonder eine einzigartige Wendung zu verleihen, wenn es um Bowser geht, der bereits in der Vergangenheit neue Power-Ups bis an ihre Grenzen ausgereizt hat, um Mario zu besiegen.

Super Mario Bros. Wonder war eine überraschende Enthüllung während der jüngsten Präsentation von Nintendo. Es zeichnet sich durch einen Kunststil aus, wie ihn die Serie bisher noch nicht gesehen hat, und unterstützt Vier-Spieler-Lokal-Koop. Neben dem neuen Stil und dem einzigartigen Power-Up, der Wonder Flower, ist Super Mario Bros. Wonder das erste Mal, dass Daisy zum festen Stamm der Hauptbesetzung in einem Mario-Hauptspiel gehört.

Die Wonder Flower ist nicht das einzige neue Power-Up, denn der Ankündigungstrailer des Spiels enthüllte auch, dass ein neues, tierisches Power-Up Nintendos schnurrbärtigen Klempner in einen Elefanten verwandelt.

Wie schräg wird Bowser in Super Mario Bros. Wonder werden?

Super Mario Bros. Wonder’s neue Power-Ups spielen wahrscheinlich eine zentrale Rolle in Bowsers Plan Super Mario Bros. Wonder Mario Wonder Flower Die ESRB-Bewertung von Super Mario Bros. Wonder hat kürzlich bestätigt, dass Bowser der Hauptantagonist des Spiels sein wird. Obwohl dies für langjährige Fans wahrscheinlich keine Überraschung ist, bietet es eine einzigartige Gelegenheit für Nintendos langjährigen Widersacher.

Im Verlauf der Super Mario Bros.-Serie wurden immer wieder neue und einzigartige Kräfte in das Franchise eingeführt. Während Mario diese neuen Fähigkeiten im Verlauf der Handlung nutzt, treibt Bowser sie in der Hoffnung, Mario endgültig zu besiegen, in der Regel bis an ihre absoluten Grenzen. Dieser Zyklus hat einige der ikonischsten Versionen von Bowser hervorgebracht, wie zum Beispiel Cat Bowser, Paper Bowser, Bowletta und Papa Bowser.

Obwohl Bowser im Super Mario Bros. Wonder-Trailer nicht zu sehen ist, ist sein Luftschiff präsent, was darauf hindeutet, dass er und seine Familie bereits in diesem neuen Land angekommen sind und seine einzigartigen Eigenschaften entdeckt haben. Die Fans können erwarten, dass Bowser’s böser Plan früh im Story-Modus von Super Mario Bros. Wonder vorgestellt wird. Sein wahres Verständnis für die Power-Ups und Wonder Flowers wird jedoch wahrscheinlich auf den finalen Bosskampf des Spiels beschränkt sein. Damit ist die Bühne bereits für Super Mario Bros. Wonder bereitet, um eine der verrücktesten Versionen von Bowser zu liefern, die das Franchise je gesehen hat.

Super Mario Bros. Wonder’s Bowser könnte die furchteinflößendste Version der Serie sein. Die neuen Fähigkeiten von Super Mario Bros. Wonder eröffnen eine Macht jenseits dessen, was Mario und Bowser normalerweise zur Verfügung steht. Das Spiel bietet nicht nur Pilze, Feuerblumen und Ähnliches, sondern auch die zentrale neue Ergänzung, die Wonder Flowers, die einzeln die Kraft haben, Raum und Zeit zu verändern.

Der Ankündigungstrailer von Wonder zeigt, dass eine einzelne Blume den Zugang zu dieser merkwürdigen neuen Dimension ermöglicht, der Umgebung und den Gegenständen Leben einhaucht und sowohl Feinde als auch Mario selbst verändert. Mit einigen dieser Blumen könnte Bowser sich selbst in praktisch alles verwandeln, verschiedene Gegenstände zu einem Teil seiner Armee machen oder einfach eine unglaublich feindselige Umgebung für Mario und seine Freunde schaffen.

Zusätzlich zu dieser Umgebungsmacht verfügt Super Mario Bros. Wonder über mindestens ein tierisches Power-Up, das zu einer klassischen Taktik von Bowsers Endkampf passt. Wenn Bowser glaubt, dass er kurz vor dem Sieg steht, lässt er sich oft von einem neuen Power-Up verführen und wird zu einer tierischen oder monströsen Version seiner selbst für den finalen Kampf.

Angesichts der Tatsache, dass Super Mario Bros. Wonder bereits ein Power-Up eingeführt hat, das Mario in einen Elefanten verwandelt, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie groß und tierisch Bowser mit den Kräften der Wonder Flower und der zusätzlichen Stärke und Größe eines Elefanten erscheinen könnte. Die Fans von Mario warten gespannt auf weitere Details zu Super Mario Bros. Wonder und die Enthüllung seiner Interpretation des beliebten Nintendo-Bösewichts.

Super Mario Bros. Wonder wird am 20. Oktober 2023 veröffentlicht.