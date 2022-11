Super Mario Bros. Film: Filmlänge bekannt!

Der kommende Super Mario Bros. Film wird vermutlich nur 85 Minuten lang sein. Mit dieser Länge soll er nämlich von einer mexikanischen Kinokette gelistet sein. Zudem soll morgen in einer eigenen Nintendo Direct der zweite Trailer erscheinen!

Die Filmlänge

Die Aufmerksamkeitspanne einer Person liegt bei eineinhalb bis zwei Stunden. Das ist unteranderem der Grund warum die meisten Filme diese Länge haben. 85 Minuten sind allerdings für einen komplett animierten Familienfilm gar nicht unüblich. Pixar’s Toy Story liegt sogar mit 81 Minuten etwas darunter. Allerdings würde diese Länge den Super Mario Bros. Film zum kürzesten Film von Illumination machen. Mit 5 Minuten liegt Der Grinch von 2018 knapp darüber. Pets mit 86 Minuten um eine knappe Minute.

Der zweite Trailer

Zudem hat Nintendo heute bekannt gegeben, dass ein zweiter Trailer im Anmarsch ist. Und zwar in einer weiteren Nintendo Direct, welche morgen um 22 Uhr unserer Zeit starten soll.

The 🏰 awaits pic.twitter.com/15wjCfrdC4 — The Super Mario Bros. Movie (@supermariomovie) November 28, 2022

Eine weitere bekannte Sprechrolle

Trotz der kurzen Laufzeit hat der Film hat eine große Anzahl von Synchronsprechern erhalten. Aber nicht nur das, sondern auch große Namen aus Hollywood sind vertreten. Während uns bereits die meisten Sprechrollen bekannt sind, so soll auch Danny Trejo einen uns noch unbekannten Nintendo Charakter mimen.

Die Stimme von Chris Pratt

Mit dem morgigen Trailer könnte der Unmut, welcher Chris Pratts unspektakuläre Stimme auf sich zog, wieder wett machen. Sofern dieser mit weiteren Sätzen überzeugen kann. Schließlich spricht er hier die bekannteste Videospielfigur aller Zeiten, welche mit seiner Bekanntheit, diese locker von Micky Maus absprechen könnte.

Die Stimme von Jack Black

Im Gegensatz dazu waren die Fans von Jack Black’s Bowser begeistert. Schließlich hat dieser sich dabei auch ins Zeug gelegt um wie der König der Koopas zu klingen. Um noch besser in die Rolle schlüpfen zu können, scheint sich Jack Black auch optisch an Bowser angepasst zu haben.

Um was wird es im Super Mario Bros. Film gehen?

Offiziell heißt es, dass der berühmteste Klempner Super Mario zusammen mit seinem Bruder Luigi sich durch ein unterirdisches Labyrinth schlagen wird um eine gefangen gehaltene Prinzessin zu retten. Wer die Prinzessin wohl sein wird? Wir fragen uns welche klassischen Nintendo Figuren die beiden Brüder in ihrem Abenteuer allen begegnen werden. Schließlich hat Nintendo unsere Leben in rund 40 Jahre mit berühmten Videospielfiguren bereichert.

Dass Videospielfilme in letzter Zeit ein qualitatives Hoch erleben, davon haben wir uns von den beiden Sonic the Hedgehog Verfilmungen, sowie auch die letzte Mortal Kombat Filmadaption überzeugen dürfen. Mit dem erfahrenen Animationsstudio Illumination dürfte jedenfalls ein passendes Studio für das Super Mario Franchise ausgesucht worden sein. Filmstart soll der 7. April 2023 in den USA sein, während der Veröffentlichungstermin in Japan der 28. April 2023 sein wird. Der Filmstart in Frankreich ist sogar früher, nämlich mit dem 29. März 2023 angegeben, weswegen der Filmstart auch bei uns zur gleichen Zeit stattfinden könnte.

Der Super Mario Bros. Film könnte der wichtigste und hoffentlich auch erfolgreichste von Illumination werden.

Quelle: twitter.com via supermariomovie