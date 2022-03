Sonic the Hedgehog 2: Ganzes Sonic Cinematic Universe in Arbeit

Sonic the Hedgehog - © (2020) Paramount Television and Universal Cable Productions, LLC. All Rights Reserved

Noch vor dem Kinostart der Sonic the Hedgehog Fortsetzung, haben wir erfahren, dass schon ein dritter Teil von Sonic, sowie ein Knuckles Spin-Off geplant sein soll. Offensichtlich plant Paramount mit dem Franchise ein eigenes Sonic Cinematic Universe zu schaffen.

Offizielle Infos

Mit dem Kinostart von Sonic the Hedgehog 2, kommt zwischen der ganzen PR, auch das eine oder andere interessante Detail zum Vorschein. So sei Sonic the Hedgehog 3, als auch eine reale Spin-off Serie von Knuckles schon geplant! Angeblich soll auch ein Film von Tails geplant sein. In typischer Sonic Manier passiert bei dem Franchise alles schneller als wir schauen können.

Insider Infos

Der Produzent Toby Asher meint, dass Paramount Pictures damit ein komplett eigenes Sonic Cinematic Universe schaffen will. Aus diesem Grund wurden im zweiten Teil bereits mehr Charaktere aus der Sonic Videospiele-Reihe hineingeschrieben. Weiters wird vom Produzenten nahe gelegt, bis nach dem Abspann sitzen zu bleiben. Schließlich hat schon der erste Teil Sonic the Hedgehog nach dem Abspann mit einer Überraschung aufgewartet.

Sonic the Hedgehog 2

Fans des ersten Streiches von Sonic, die über die Fortsetzung verunsichert sind, können beruhigt sein: Sonic the Hedgehog 2 soll alles noch besser machen als der erste Teil. Wer dennoch skeptisch ist, der kann sich noch einmal den aktuellen Trailer des kommenden Filmes Sonic the Hedgehog 2 anschauen:

Sonic the Hedgehog 2 startet heute, dem 30.03.2022 bei uns und soll in den USA verzögert, nämlich am 08.04.2022 starten.

Und Nintendo?

Während Sega und Paramount Pictures mit den Sonic the Hedgehog Filmen grad die Leinwände erobert, hat Nintendo in der Filmbranche Großes vor: Super Mario wird einen eigenen Film mit der Zusammenarbeit von Nintendo und Universal bekommen. Auch wenn noch so ziemlich alles unter Verschluss ist, so sind zumindest ein paar Namen und die Rollen der Mitwirkenden bekannt. Die Stimmen sollen unteranderem von Chris Pratt als Super Mario und Jack Black als Bowser stammen. Der Film soll ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen.

Quellen: videogameschronicle.com, youtube.com via Kinocheck