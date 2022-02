Sonic the Hedgehog 2: Neuer Trailer zeigt mehr von Knuckles

Sonic The Hedgehog 2 (C) Paramout Pictures

Ein Super Bowl-Filmtrailer hat sich ein paar Tage zu früh im Internet verirrt und ist online gegangen: So kann man den zweiten großen Trailer für Sonic the Hedgehog 2 nennen. Der neue Trailer gibt uns einen Einblick, was uns in der Fortsetzung erwarten wird. Vor allem Knuckles bekommt besonders viel Aufmerksamkeit.

Der neue Trailer ist zwar kurz, aber mit vielen interessanten Details. Dabei sehen wir einen Kampf zwischen Sonic und Knuckles auf Angel Island. Das kennen wir bereits aus den Videospielen, nur eben mit dem bessern Look des Films.

Advertisment

Die Fortsetzung scheint mehr mit den Videospielen zu tun haben, als der erfolgreiche Vorgänger. Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen. Die Tatsache, dass der Kampf der beiden Charaktere direkt neben dem Master Emerald stattfindet, wird wahrscheinlich für die Handlung relevant sein.

Dr. Robotnik hat sogar einen riesigen Roboter, der Raketen schießt. Natürlich hat Tails auch wesentlich mehr Screen-Zeit, als noch im ersten Teil, wo er nur kurz am Ende zu sehen war.

Die erste Resonanz der Fans auf YouTube scheint sich bezahlt zu machen. Immerhin votieren viele Zuseher positiv auf das Video.

Sonic the Hedgehog 2 startet am 8. April 2022 in den heimischen Kinos. Wahrscheinlich wird der Film auch noch dieses Jahr via Paramount+ abrufbar sein. Die Popularität des blauen Sega-Igels wird wohl damit noch größer, immerhin reicht es schon dafür aus, dass sich Bankräuber die Sonic-Maske überziehen.