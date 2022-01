Halo TV-Serie startet am 24. März 2022 bei Paramount+ in den USA

Halo TV-Serie auf Paramount Plus. - (C) Paramount+

Paramount macht Nägel mit Köpfen: Die Halo TV-Serie kommt am 24. März 2022, zumindest in den USA. Die Ankündigung fiel während einer Ankündigung für ein AFC-Meisterschaftsspiel. Ein Voiceover sagt: „Halo – eine neue Serie kommt am 24. März an.”

Im Video sieht man eine Menge Football und “Pelikans”, Spartans und noch mehr Football. Eigentlich alles was die Amis lieben, oder?

Bis jetzt war alles, was wir als Start für die Halo TV-Serie kannten ein vages “2022”. Bisher haben wir noch nicht einmal einen vollständigen Trailer zur Live-Adaption gesehen, aber dieser Beitrag von heute auf Twitter gibt uns einen paar neue bewegte Bilder, die wir noch nicht kannten. Der erste vollständige Trailer ist also in wenigen Stunden online!

We’re just getting started. Watch the #HaloTheSeries Official Trailer today during halftime at the AFC Championship Game on @CBS and @ParamountPlus. pic.twitter.com/dER2sgbLkI — Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) January 30, 2022

Der Start der Halo TV-Serie ist fast 10 Jahre nach deren Ankündigung. Bereits 2013 wurde die Live-Adaption des Master Chiefs angekündigt, mit Stephen Spielberg (E.T., Jurassic Park) als Regisseur. Seitdem gab es einige Umbrüche und Veränderungen. Nun sieht es so aus, als hätte die lange Wartezeit endlich ein Ende gefunden.

Spartans, we’ll see you during halftime at the AFC Championship Game tomorrow on @CBS and @ParamountPlus. #HaloTheSeries pic.twitter.com/1FhcOcdgc1 — Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) January 29, 2022

Wann startet Paramount+ (und die Halo TV-Serie) in Deutschland, Österreich und der Schweiz?

Wie es aussieht dürften wir von der Halo TV-Serie nicht all zu viel verpassen, sondern genau dann einsteigen. Paramount+ soll in Deutschland, Österreich und der Schweiz “Anfang 2022” starten. Wenn sich ViacomCBS an den letzten Europa-Roll-out orientiert, dann dürfte das Ende März 2022 passieren. Vielleicht ist ja sogar der Master Chief der große Aufhänger, für den Start im deutschsprachigen Bereich.

Paramount+ wird für alle Sky-Abonnenten kostenfrei verfügbar sein. Natürlich wird es wie auch bei Netflix, Disney+ und Co eine App geben, die man auch mittels Smart-TV abrufen kann, wenn es der Hersteller zulässt. Neben Halo wird es auch jede Menge Sci-Fi mit Star Trek-Angeboten geben. So wird es neben Star Trek: Discovery auch bald eine neue Serie mit der U.S.S. Enterprise geben namens “Strange New Worlds”.