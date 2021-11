Halo TV-Serie: Neuer Teaser-Trailer veröffentlicht

Halo Infinite - (C) 343 Industries, Xbox Game Studios

Der erste Teaser-Trailer zur kommenden Halo TV-Serien-Adaption ist da und würde während der Xbox-Feier zum 20-jährigen Jubiläum veröffentlicht. Gleich vorweg: Viel verraten wurde nicht.

Der kurze Trailer zeigt eine Nahaufnahme eines unbekleideten Master Chiefs, der seine Mjolnir-Rüstung angezogen bekommt. Darauf folgt die Stimme von Cortana: “Hallo, Master Chief.”

“Es bietet die viszerale Aufregung des Spiels, zusammen mit einer viel tieferen emotionalen Erfahrung rund um die Spartaner, Menschen, deren Menschlichkeit chemisch und genetisch verändert wurde”, sagte CBS-CCO David Nevins zuvor.

“In der Geschichte geht es darum, das zurückzuerobern, was sie menschlich macht, und daher ist es eine sehr kraftvolle Geschichte.”

Hier der erste Ausblick der TV Serie zu Halo.

Die Halo TV-Serie wird 2022 auf Paramount+ uraufgeführt.

Startet die Halo TV-Serie auch im deutschsprachigen Raum?

Paramount Plus startete Anfang 2021 in den USA, Kanada und Lateinamerika. Der neue Streaming-Dienst soll 2022 in Deutschland, Österreich und der Schweiz starten und zwar über Sky. Dafür wird man wohl das Sky Cinema-Paket benötigen oder als Zusatzangebot abonnieren können.