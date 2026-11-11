Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Countdown läuft: Am 19. November 2026 erscheint GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Schon vor dem Verkaufsstart sorgt das Open-World-Spiel für beeindruckende Zahlen. Einer aktuellen Schätzung zufolge könnte Rockstar Games sogar den bisherigen Vorbesteller-Rekord von Cyberpunk 2077 geknackt haben. Und das, obwohl noch einige Tage bis zur Veröffentlichung bleiben.

GTA 6 soll bereits 9,69 Millionen Vorbestellungen erreicht haben

Laut Daten des Marktforschungsunternehmens Sensor Tower kommt GTA 6 inzwischen auf geschätzte 9,69 Millionen digitale Vorbestellungen. Damit würde das Spiel die Marke von Cyberpunk 2077 übertreffen. Das Rollenspiel von CD Projekt Red hatte vor seinem Start im Dezember 2020 mehr als acht Millionen Vorbestellungen erreicht. Auch finanziell fallen die Schätzungen beeindruckend aus: Sensor Tower beziffert die bisherigen Einnahmen durch digitale Vorbestellungen auf rund 942 Millionen US-Dollar.

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Allein innerhalb einer Woche sollen knapp zwei Millionen weitere Bestellungen hinzugekommen sein. Wichtig ist allerdings eine Einschränkung: Die Zahlen stammen nicht von Rockstar Games oder dem Mutterkonzern Take-Two Interactive. Es handelt sich um externe Schätzungen, die sich auf digitale Verkäufe für PlayStation und Xbox beziehen.

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PlayStation liegt deutlich vor der Xbox

Interessant ist auch die Verteilung zwischen den Konsolen. Laut Sensor Tower entfallen ungefähr 7,23 Millionen Vorbestellungen auf die PS5. Die Xbox Series X|S kommt demnach auf rund 2,46 Millionen Exemplare. Damit liegt Sonys Konsole bei ungefähr 75 Prozent.

Dass GTA 6 besonders gefragt ist, bestätigen inzwischen auch die Plattformbetreiber selbst. Sowohl Sony als auch Microsoft haben erklärt, dass das Spiel den jeweiligen Vorbesteller-Rekord ihrer Stores gebrochen hat. Konkrete Verkaufszahlen nannten die Unternehmen dabei allerdings nicht.

Der Vergleich mit Cyberpunk 2077 hat einen Haken

Trotz des möglichen Rekords lassen sich die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichen. Die acht Millionen Vorbestellungen von Cyberpunk 2077 waren eine offizielle Angabe von CD Projekt und umfassten mehrere Plattformen sowie physische Verkäufe. Sensor Towers Schätzung für GTA 6 berücksichtigt dagegen nur digitale Vorbestellungen auf PS5 und Xbox.

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