Nvidia: Jensen Huang tritt mit sofortiger Wirkung als CEO zurück

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Jensen Huang ist nicht länger CEO von Nvidia. Der 1993 von ihm mitgegründete Konzern bestätigt seinen sofortigen Rücktritt als CEO, Präsident und Verwaltungsratsmitglied. Vorausgegangen waren Berichte über mehrere außereheliche Beziehungen sowie eine interne Untersuchung wegen möglicher Sicherheitsrisiken. Finanzchefin Colette Kress übernimmt vorläufig die Führung. Huang prägte Nvidia mehr als drei Jahrzehnte. Wie SEGA Nvidia einst vor dem Aus rettete, haben wir bereits ausführlich erzählt.