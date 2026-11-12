DailyGame - Tech - Nvidia: Jensen Huang tritt mit sofortiger Wirkung als CEO zurück
◷ 1 Min.

Nvidia: Jensen Huang tritt mit sofortiger Wirkung als CEO zurück

i Nvidia: Jensen Huang tritt mit sofortiger Wirkung als CEO zurück
Artikel von Markus Bauer +
DailyGame bei Google merken

Werbung

Jensen Huang ist nicht länger CEO von Nvidia. Der 1993 von ihm mitgegründete Konzern bestätigt seinen sofortigen Rücktritt als CEO, Präsident und Verwaltungsratsmitglied. Vorausgegangen waren Berichte über mehrere außereheliche Beziehungen sowie eine interne Untersuchung wegen möglicher Sicherheitsrisiken. Finanzchefin Colette Kress übernimmt vorläufig die Führung. Huang prägte Nvidia mehr als drei Jahrzehnte. Wie SEGA Nvidia einst vor dem Aus rettete, haben wir bereits ausführlich erzählt.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Weiterlesen