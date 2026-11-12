GTA 6 bei Lidl günstiger: So bekommt ihr 10 Euro Rabatt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer GTA 6 direkt zum Release spielen möchte, muss normalerweise knapp 80 Euro für das neue Open-World-Spiel bezahlen. Doch ausgerechnet der Discounter Lidl macht jetzt ein günstigeres Angebot. Ab dem 12. November 2026 könnt ihr euch das Spiel für nur 69,99 Euro sichern. Einen Haken gibt es allerdings: Den Rabatt bekommt ihr nicht automatisch.

Lidl reduziert GTA 6 auf 69,99 Euro

Im Onlineshop von Lidl wird GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S angeboten. Statt der regulären 79,99 Euro verlangt der Händler mit dem entsprechenden Vorteilspreis nur 69,99 Euro. Ihr spart also zehn Euro gegenüber dem üblichen Preis. Das Angebot gilt ab dem 12. November und kommt damit genau eine Woche vor dem geplanten Release am 19. November.

Für alle, die ohnehin zum Verkaufsstart in die Welt von Vice City eintauchen möchten, ist das durchaus interessant. Der Rabatt ist allerdings an das Kundenprogramm Lidl Plus gebunden. Ohne entsprechende Mitgliedschaft kostet das Spiel weiterhin 79,99 Euro. Die App ist kostenlos, ihr müsst euch dafür aber registrieren und das Angebot über euer Kundenkonto nutzen.

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Ohne Lidl Plus gibt es keinen Rabatt

Der entscheidende Haken ist also schnell erklärt: Wer die zehn Euro sparen möchte, benötigt Lidl Plus. Das Treueprogramm des Discounters ist kostenlos, aber eben Voraussetzung für den günstigeren Preis. Auch bei der angebotenen Version solltet ihr genau hinschauen. Denn in der Verpackung befindet sich keine klassische Blu-ray-Disc.

Stattdessen erhaltet ihr einen Downloadcode, mit dem ihr GTA 6 auf eurer Konsole herunterladen könnt. Das bedeutet auch, dass ihr das Spiel nach dem Durchspielen nicht einfach weiterverkaufen oder verleihen könnt. Wer Wert auf eine echte Disc legt, dürfte mit diesem Angebot deshalb weniger glücklich sein.

Auch Kaufland bietet einen Rabatt an

Lidl ist übrigens nicht der einzige Händler, der den Preis vor dem Start senkt. Auch Kaufland plant eine ähnliche Aktion. Vom 16. bis zum 21. November sollen Kunden mit dem Treueprogramm Card Xtra ebenfalls zehn Euro sparen können.

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Noch günstiger könnte es bei einzelnen Edeka-Märkten werden. Im Prospekt von Edeka Hessenring wurde ein Preis von 66 Euro entdeckt. Ob das Angebot überall verfügbar ist, bleibt allerdings offen.