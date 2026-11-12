GTA 6 stand kurz vor einem Verbot! Ausgerechnet „Nacktheit“ brachte Rockstar in Schwierigkeiten

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wenige Tage vor dem Release von Grand Theft Auto VI (GTA 6) werden neue Details über die Altersfreigabe des Rockstar Games-Blockbusters bekannt. In Südkorea stand das Spiel offenbar kurz davor, überhaupt nicht veröffentlicht werden zu dürfen. Der überraschende Grund: Den zuständigen Prüfern waren die Nacktdarstellungen im Spiel zu häufig und teilweise nicht ausreichend durch die Handlung begründet. Selbst nach mehreren Sitzungen herrschte darüber Uneinigkeit.

Das südkoreanische Gaming-Magazin Inven.co.kr (via Insider-Gaming.com) konnte die internen Prüfprotokolle der zuständigen Game Content Rating Board (GCRB) einsehen. Daraus geht hervor, dass die erste Abstimmung am 10. September mit einem Patt endete. Drei Mitglieder wollten GTA 6 für Erwachsene freigeben, drei weitere die Altersfreigabe vollständig verweigern.

Eine solche Entscheidung hätte den regulären Verkauf von Grand Theft Auto VI in Südkorea praktisch verhindert.

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GTA 6 zeigt den Prüfern offenbar zu viel Nacktheit

Besonders interessant ist, worüber die Kommission tatsächlich diskutierte. Nicht die Schießereien, Drogen oder kriminellen Aktivitäten sorgten für den größten Streit. Diese Inhalte wurden als weitgehend vergleichbar mit GTA 5 betrachtet.

Stattdessen ging es um „wiederkehrende Darstellungen männlicher Genitalien“, die offenbar auch unabhängig von sexuellen Handlungen in der Spielwelt zu sehen sind.

Ein Mitglied der Kommission erklärte laut den veröffentlichten Protokollen:

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Es ist nicht so, dass Genitalien überhaupt nicht gezeigt werden dürfen. Aber so häufig und ohne Zusammenhang gab es das bisher noch nicht.

Ein anderes Mitglied kritisierte, dass Rockstar Games die Grenzen des Erlaubten mit jedem neuen Teil weiter ausreize. Die Prüfer empfahlen deshalb zunächst Änderungen und verschoben ihre Entscheidung.

Rockstar musste eine spielbare Version vorlegen

Eine weitere Besonderheit: Bei der ersten Sitzung lag der Kommission noch keine spielbare Version von GTA 6 vor. Diese wurde erst am 28. September bereitgestellt. Wegen des enormen Spielumfangs war eine vollständige Überprüfung allerdings schwierig.

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Bei der zweiten Sitzung am 02. Oktober wurde die Entscheidung deshalb erneut vertagt.

Die Prüfer untersuchten daraufhin gezielt besonders umstrittene Bereiche. Dabei stellten sie fest, dass die beanstandeten Nacktdarstellungen überwiegend im Hintergrund einzelner Missionen vorkamen. Direkte sexuelle Interaktionen waren in den geprüften Szenen nicht möglich.

GTA 6 erhält schließlich die Freigabe für Erwachsene

Am 16. Oktober fiel schließlich die Entscheidung. Von neun anwesenden Mitgliedern stimmten acht für eine Freigabe ausschließlich für Erwachsene. Nur ein Mitglied sprach sich weiterhin dagegen aus.

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Interessant ist auch die rechtliche Diskussion. Einige Prüfer bezweifelten, dass eine vollständige Verweigerung der Altersfreigabe auf ausreichend klaren gesetzlichen Grundlagen beruhen würde. Zudem hatten bereits zahlreiche andere Länder GTA 6 für Erwachsene eingestuft.

Ob Rockstar wegen der koreanischen Prüfung tatsächlich Inhalte entfernen oder verändern musste, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Ein möglicher Zusammenhang mit zensierten Fassungen in anderen Ländern lässt sich daraus ebenfalls nicht belegen.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. In Südkorea darf der Blockbuster regulär an Erwachsene verkauft werden. Die veröffentlichten Protokolle zeigen allerdings schon vor dem Start, dass Rockstar Games bei der Darstellung seiner offenen Spielwelt offenbar weiter geht als beim Vorgänger. Zumindest für einige Altersprüfer war damit eine Grenze erreicht.

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