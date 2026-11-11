GTA 6 läuft sogar auf Xbox One! Doch PC-Spieler müssen draußen bleiben

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Du besitzt nur eine Xbox One und möchtest GTA 6 spielen? Dann gibt es überraschend gute Nachrichten. Rockstar Games und Microsoft haben bestätigt, dass Grand Theft Auto VI ab dem 19. November 2026 auch auf der Xbox One spielbar sein wird. Möglich macht das Xbox Cloud Gaming. Das Spiel läuft dabei nicht auf der alten Konsole selbst, sondern wird über das Internet gestreamt. Ausgerechnet PC-Spieler müssen auf diese Möglichkeit allerdings verzichten.

Die Ankündigung stammt direkt aus dem offiziellen Xbox Wire. Microsoft bestätigt dort, dass GTA 6 zum Verkaufsstart auf Xbox One, Xbox Series X und Xbox Series S über die Cloud verfügbar sein wird. Die Streaming-Version verwendet dabei die Grafikeinstellungen der Xbox Series S.

GTA 6 auf Xbox One, aber nicht auf dem PC?

Während Xbox-One-Besitzer ohne neue Hardware nach Leonida reisen können, wird GTA 6 zum Start nicht über Xbox Cloud Gaming auf Windows-PCs, Smartphones oder anderen Geräten angeboten. Normalerweise unterstützt Microsofts Cloud-Dienst zahlreiche Plattformen. Bei dem kommenden Rockstar-Titel gilt jedoch vorerst eine Beschränkung auf Xbox-Konsolen.

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Bereits im Oktober hatte Microsoft entsprechende Spekulationen richtiggestellt. Damals wurde berichtet, dass GTA 6 möglicherweise über die Cloud auf PC spielbar wäre. Xbox-Manager Matthew Ball widersprach und erklärte, dass ein solcher PC-Zugang nicht vorgesehen sei. Jetzt ist es offiziell, wie Microsoft die Cloud-Unterstützung tatsächlich umsetzt.

Was kostet GTA 6 über Xbox Cloud Gaming?

Eine wichtige Voraussetzung bleibt: Du musst GTA 6 separat kaufen. Das Spiel ist durch die Cloud-Unterstützung nicht automatisch im Xbox Game Pass enthalten. Zusätzlich benötigst du Zugang zum Streaming-Dienst. Microsoft ermöglicht dafür je nach Markt und Berechtigung entweder ein geeignetes Abonnement oder den Kauf von Cloud-Spielzeit. Letzteres wird ab dem 11. November in unterstützten Regionen angeboten.

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Welche Optionen in Österreich verfügbar sind, solltest du vor dem Kauf direkt im Xbox Store prüfen. Auch die Internetverbindung spielt eine Rolle. Während die Xbox Series X und Series S den Titel lokal ausführen können, ist die Xbox One vollständig auf den Stream angewiesen. Verzögerungen oder schwankende Bildqualität lassen sich deshalb nicht grundsätzlich ausschließen.

Kannst du GTA 6 trotzdem auf einem PC spielen?

Eine Möglichkeit könnte Remote Play sein. Rockstar bestätigt, dass GTA 6 diese Funktion sowohl auf PlayStation als auch auf Xbox unterstützt. Dabei wird das Spiel auf deiner eigenen Konsole ausgeführt und anschließend auf ein anderes kompatibles Gerät übertragen. Über entsprechende Apps könnte damit auch die Wiedergabe auf einem Windows-PC möglich sein.

Der Unterschied ist entscheidend: Für Remote Play brauchst du weiterhin eine eigene Konsole, auf der GTA 6 läuft. Du kannst das Spiel also nicht einfach über Microsofts Cloud-Server auf einem gewöhnlichen PC starten.

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Eine native PC-Version hat Rockstar weiterhin nicht angekündigt. Für Xbox One-Besitzer ist die Cloud-Ankündigung trotzdem bemerkenswert. Sie können den neuen Rockstar-Blockbuster spielen, ohne sofort auf die aktuelle Konsolengeneration umzusteigen.