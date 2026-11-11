DailyGame - Gaming News - Xbox - GTA 6 läuft sogar auf Xbox One! Doch PC-Spieler müssen draußen bleiben
◷ 3 Min.
GTA 6 kommt auf die alte Xbox...

GTA 6 läuft sogar auf Xbox One! Doch PC-Spieler müssen draußen bleiben

Microsoft bestätigt GTA 6 über Xbox Cloud Gaming zum Release. Selbst die alte Xbox One ist dabei, während PC und Smartphones ausgeschlossen bleiben.

i GTA 6 läuft sogar auf Xbox One! Doch PC-Spieler müssen draußen bleiben
Artikel von Markus Bauer +
DailyGame bei Google merken

Werbung

Du besitzt nur eine Xbox One und möchtest GTA 6 spielen? Dann gibt es überraschend gute Nachrichten. Rockstar Games und Microsoft haben bestätigt, dass Grand Theft Auto VI ab dem 19. November 2026 auch auf der Xbox One spielbar sein wird. Möglich macht das Xbox Cloud Gaming. Das Spiel läuft dabei nicht auf der alten Konsole selbst, sondern wird über das Internet gestreamt. Ausgerechnet PC-Spieler müssen auf diese Möglichkeit allerdings verzichten.

Die Ankündigung stammt direkt aus dem offiziellen Xbox Wire. Microsoft bestätigt dort, dass GTA 6 zum Verkaufsstart auf Xbox One, Xbox Series X und Xbox Series S über die Cloud verfügbar sein wird. Die Streaming-Version verwendet dabei die Grafikeinstellungen der Xbox Series S.

GTA 6 auf Xbox One, aber nicht auf dem PC?

Während Xbox-One-Besitzer ohne neue Hardware nach Leonida reisen können, wird GTA 6 zum Start nicht über Xbox Cloud Gaming auf Windows-PCs, Smartphones oder anderen Geräten angeboten. Normalerweise unterstützt Microsofts Cloud-Dienst zahlreiche Plattformen. Bei dem kommenden Rockstar-Titel gilt jedoch vorerst eine Beschränkung auf Xbox-Konsolen.

Werbung

Bereits im Oktober hatte Microsoft entsprechende Spekulationen richtiggestellt. Damals wurde berichtet, dass GTA 6 möglicherweise über die Cloud auf PC spielbar wäre. Xbox-Manager Matthew Ball widersprach und erklärte, dass ein solcher PC-Zugang nicht vorgesehen sei. Jetzt ist es offiziell, wie Microsoft die Cloud-Unterstützung tatsächlich umsetzt.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) kann auf einer Xbox One gespielt werden, dank Xbox Cloud Gaming. - Bild: ©Rockstar Games

Grand Theft Auto VI (GTA 6) kann auf einer Xbox One gespielt werden, dank Xbox Cloud Gaming. – Bild: ©Rockstar Games

Was kostet GTA 6 über Xbox Cloud Gaming?

Eine wichtige Voraussetzung bleibt: Du musst GTA 6 separat kaufen. Das Spiel ist durch die Cloud-Unterstützung nicht automatisch im Xbox Game Pass enthalten. Zusätzlich benötigst du Zugang zum Streaming-Dienst. Microsoft ermöglicht dafür je nach Markt und Berechtigung entweder ein geeignetes Abonnement oder den Kauf von Cloud-Spielzeit. Letzteres wird ab dem 11. November in unterstützten Regionen angeboten.

Werbung

Welche Optionen in Österreich verfügbar sind, solltest du vor dem Kauf direkt im Xbox Store prüfen. Auch die Internetverbindung spielt eine Rolle. Während die Xbox Series X und Series S den Titel lokal ausführen können, ist die Xbox One vollständig auf den Stream angewiesen. Verzögerungen oder schwankende Bildqualität lassen sich deshalb nicht grundsätzlich ausschließen.

Kannst du GTA 6 trotzdem auf einem PC spielen?

Eine Möglichkeit könnte Remote Play sein. Rockstar bestätigt, dass GTA 6 diese Funktion sowohl auf PlayStation als auch auf Xbox unterstützt. Dabei wird das Spiel auf deiner eigenen Konsole ausgeführt und anschließend auf ein anderes kompatibles Gerät übertragen. Über entsprechende Apps könnte damit auch die Wiedergabe auf einem Windows-PC möglich sein.

Der Unterschied ist entscheidend: Für Remote Play brauchst du weiterhin eine eigene Konsole, auf der GTA 6 läuft. Du kannst das Spiel also nicht einfach über Microsofts Cloud-Server auf einem gewöhnlichen PC starten.

Werbung

Lesenswert
GTA 6 knackt den Vorbesteller-Rekord von Cyberpunk 2077
Lesenswerter Artikel
Vor GTA 6: GTA 4 The Complete Edition bei Steam für 5,99 Euro im Angebot
Lesenswerter Artikel
GTA 6 legt schon vor Release das Internet lahm! Provider muss eingreifen
Lesenswerter Artikel
GTA 6: Nach der Story ist offenbar noch lange nicht Schluss
Lesenswerter Artikel
GTA 6 ist fertig! Take-Two-Chef spricht schon über Rockstars nächstes großes Projekt
Lesenswerter Artikel
GTA 6: Rockstar verschenkt einen Monat GTA+ mit einem Haken
Lesenswerter Artikel
GTA 6 übertrifft selbst Take-Twos Erwartungen bei den Vorbestellungen
Lesenswerter Artikel
GTA 6: Rockstar bestätigt 30 FPS! Selbst die PS5 Pro bekommt offenbar keine 60 FPS
Lesenswerter Artikel

Eine native PC-Version hat Rockstar weiterhin nicht angekündigt. Für Xbox One-Besitzer ist die Cloud-Ankündigung trotzdem bemerkenswert. Sie können den neuen Rockstar-Blockbuster spielen, ohne sofort auf die aktuelle Konsolengeneration umzusteigen.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Diskussion

Weiterlesen