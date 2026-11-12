GTA 6: Logitech schenkt 7.000 Mitarbeitern einen Tag zum Zocken

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für viele Gaming-Fans ist der 19. November längst im Kalender markiert. An diesem Tag erscheint endlich GTA 6. Während zahlreiche Spieler dafür regulären Urlaub nehmen, geht Logitech einen ungewöhnlichen Weg: Das Unternehmen schenkt rund 7.000 Mitarbeitern weltweit einen zusätzlichen bezahlten freien Tag – und zwar ausdrücklich zum Videospielen.

Logitech führt den Logi Game Day ein

Die Aktion trägt den Namen „Logi Game Day“ und ist eine neue Mitarbeitervergünstigung. Die Beschäftigten dürfen sich einen zusätzlichen Tag freinehmen, um ein Videospiel ihrer Wahl zu spielen. Dabei müssen sie sich nicht einmal auf GTA 6 festlegen. Auch Call of Duty, Forza oder ein ganz anderes Spiel sind erlaubt.

Besonders großzügig: Der freie Tag muss nicht direkt am 19. November genommen werden. Die Mitarbeiter können ihn flexibel innerhalb der kommenden zwölf Monate nutzen. Damit profitieren auch diejenigen, die zum Release von GTA 6 keine Zeit haben. Passend zum Start des Rockstar-Spiels plant Logitech G außerdem ein Streaming-Event am amerikanischen Unternehmensstandort in San José.

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Gaming soll auch im Berufsleben helfen

Hinter dem ungewöhnlichen Geschenk steckt eine klare Botschaft. Logitech möchte mit dem Vorurteil aufräumen, dass Videospiele reine Zeitverschwendung seien. Unternehmenschefin Hanneke Faber verweist dabei auf Untersuchungen, die positive Auswirkungen von Gaming auf Fähigkeiten im Berufsleben nahelegen.

In einer von Logitech veröffentlichten Studie gaben 81 Prozent der befragten Gamer an, dass Videospiele ihr Selbstvertrauen im Umgang mit Herausforderungen stärken. Eine weitere Befragung unter IT-Entscheidungsträgern kam zu dem Ergebnis, dass Gaming-Fähigkeiten wie strategisches Denken und Problemlösung auch im Arbeitsalltag nützlich sein können.

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Allerdings handelt es sich dabei um Einschätzungen der Befragten und nicht um einen direkten Nachweis, dass Videospiele die Arbeitsleistung tatsächlich verbessern.

GTA 6 sorgt schon jetzt für Urlaubstrubel

Dass der Release von GTA 6 Auswirkungen auf die Arbeitswelt hat, zeigt auch eine Auswertung des Personalsoftware-Anbieters BambooHR. Demnach liegen die Urlaubsanträge für den 19. November in den USA rund 13 Prozent über vergleichbaren Donnerstagen der vergangenen Jahre.

In einer zusätzlichen Umfrage erklärten 18 Prozent der befragten Angestellten, sich für das Spiel freinehmen zu wollen. Logitech macht daraus kurzerhand einen offiziellen Gaming-Tag. Ob andere Unternehmen diesem Beispiel folgen, bleibt abzuwarten.

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