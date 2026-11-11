GTA 6 legt schon vor Release das Internet lahm! Provider muss eingreifen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) ist noch nicht erschienen und bringt bereits erste Internetanbieter an ihre Grenzen. Seit dem Start des Preloads am 10. November laden Millionen Fans Rockstars neuen Blockbuster herunter. Bei einem britischen Anbieter wurde der Ansturm so groß, dass plötzlich auch Kunden mit langsamerem Internet kämpfen mussten, die den kommenden Rockstar Games-Titel überhaupt nicht herunterladen wollten. Das Unternehmen musste kurzfristig eingreifen, um sein Netzwerk zu entlasten.

Betroffen war der britische Glasfaseranbieter YouFibre. Das Unternehmen informierte seine Kunden über Kapazitätsprobleme, die ausdrücklich auf die enorme Nachfrage nach „GTA 6-Downloads“ zurückgeführt wurden.

GTA 6 zwingt Internetanbieter zu Notfallmaßnahmen

YouFibre-Chef Jeremy Chelot bestätigte die Probleme am 10. November auf X.com (via Reddit). Einer der zentralen Netzknoten sei durch den „GTA 6-Ansturm“ überlastet gewesen. Besonders Kunden in Teilen der englischen Region Yorkshire bekamen die Auswirkungen zu spüren.

Der Anbieter musste den Datenverkehr deshalb kurzfristig auf andere Netzwerkbereiche verteilen. Wenig später folgte die Entwarnung: Die Notfallmaßnahmen waren abgeschlossen, das Netz funktionierte wieder normal. Der Vorfall blieb damit regional begrenzt. Von einem landesweiten Internetausfall kann keine Rede sein. Trotzdem zeigt er, welche Belastung ein einzelner Spiele-Download verursachen kann, wenn gleichzeitig genügend Menschen darauf zugreifen.

Auch in Deutschland explodiert der Datenverkehr

Großbritannien ist nicht das einzige Land, in dem sich GTA 6 bereits bemerkbar macht. Wie Golem.de auf Nachfrage bei 1&1 erfahren hat, stieg der Datenverkehr zu PlayStation Network und Xbox Live in der Nacht vom 09. auf den 10. November zeitweise auf das Zehnfache des üblichen Niveaus. Auch Vodafone meldete ungewöhnlich hohe Datenmengen. Am Dienstagmorgen lag der Datendurchsatz rund 60 Prozent über jenem des Vortags. Größere Netzprobleme wurden von den beiden Anbietern nicht gemeldet.

Noch beeindruckender sind die Zahlen von Virgin Media O2, aus Großbritannien. Laut einer offiziellen Mitteilung sorgte GTA 6 am 10. November für einen neuen Tagesrekord im britischen Breitbandnetz des Unternehmens. Selbst die bisherigen Spitzen durch Fußballübertragungen und Fortnite-Updates wurden übertroffen.

Für Österreich liegen bisher keine vergleichbaren Störungsmeldungen vor.

Der eigentliche GTA 6-Release steht noch bevor

Dass die Downloads solche Auswirkungen haben, überrascht angesichts der Dateigröße kaum. Je nach Plattform und Edition benötigt Grand Theft Auto VI rund 200 GB Speicherplatz. Bereits am ersten Preload-Tag müssen damit enorme Datenmengen über die Netze transportiert werden.

Rockstar hat den Vorabdownload seit 10. November offiziell freigeschaltet. Interessant wird es am 19. November, wenn GTA 6 tatsächlich erscheint. Dann dürften weitere Downloads und möglicherweise zusätzliche Updates für neue Datenverkehr-Rekorde sorgen.

Ob die Netze erneut an ihre Grenzen geraten, bleibt abzuwarten. Zumindest der regionale Fall aus Großbritannien hat gezeigt, dass sich die Last durch gezielte Maßnahmen wieder verteilen lässt.

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