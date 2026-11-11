Vor GTA 6: GTA 4 The Complete Edition bei Steam für 5,99 Euro im Angebot

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Während sich die Gaming-Welt auf den Release von GTA 6 vorbereitet, sorgt Rockstar Games mit einem überraschend günstigen Angebot für Aufmerksamkeit. Einer der beliebtesten Vorgänger der Reihe ist aktuell so günstig wie noch nie bei Steam erhältlich. Für gerade einmal 5,99 Euro bekommt ihr die komplette Version von GTA 4 inklusive beider großer Story-Erweiterungen. Wer die Wartezeit bis zum nächsten Open-World-Abenteuer überbrücken möchte, sollte sich das Angebot genauer ansehen.

GTA 4 erreicht seinen bisherigen Tiefstpreis

Bei Steam ist GTA 4: The Complete Edition derzeit um 70 Prozent reduziert. Statt der regulären 19,99 Euro werden nur noch 5,99 Euro fällig. Damit erreicht das Paket seinen bisherigen historischen Tiefstpreis auf Valves Plattform.

Besonders interessant ist das Timing: Der Rabatt läuft bis zum 19. November 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Genau an diesem Tag erscheint auch GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. PC-Spieler können sich also zumindest mit einem älteren Teil der Reihe beschäftigen, während sie auf eine mögliche PC-Version des neuen Ablegers warten.

Zwei große Erweiterungen sind bereits enthalten

Die Complete Edition bietet deutlich mehr als nur die Hauptgeschichte. Ihr schlüpft erneut in die Rolle von Niko Bellic, der in Liberty City ein neues Leben beginnen möchte. Die düstere Geschichte rundum Verbrechen, Verrat und den amerikanischen Traum gehört für viele Fans bis heute zu den stärksten Erzählungen der gesamten Reihe.

Zusätzlich sind beide großen Erweiterungen enthalten. In The Lost and Damned erlebt ihr die Geschichte des Bikers Johnny Klebitz. The Ballad of Gay Tony rückt dagegen Luis Lopez und das Nachtleben von Liberty City in den Mittelpunkt. Beide DLCs bieten eigene Handlungsstränge und zahlreiche zusätzliche Missionen.

PC-Spieler müssen bei GTA 6 weiterhin warten

Der aktuelle Rabatt dürfte besonders für PC-Spieler interessant sein. Denn während GTA 6 am 19. November zunächst für PS5 und Xbox Series X|S erscheint, gibt es weiterhin keinen offiziellen Veröffentlichungstermin für den PC.

Eine entsprechende Version wurde von Rockstar Games bislang nicht angekündigt. Der Steam-Deal ist deshalb eine gute Gelegenheit, einen älteren Serienableger nachzuholen. Für 5,99 Euro bekommt ihr schließlich nicht nur ein komplettes Hauptspiel, sondern auch zwei umfangreiche Erweiterungen.