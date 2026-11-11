GTA 6: Nach der Story ist offenbar noch lange nicht Schluss

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer gehofft hat, GTA 6 innerhalb eines Wochenendes durchspielen zu können, muss möglicherweise deutlich mehr Zeit einplanen. Das kommende Open-World-Abenteuer von Rockstar Games könnte einen gewaltigen Umfang bieten. Besonders interessant ist dabei nicht nur die Länge der Kampagne, sondern auch das, was euch nach dem Abspann erwartet. Eine Aussage aus dem Entwicklerteam deutet darauf hin, dass selbst ein umfangreicher Spieldurchlauf noch längst nicht alles abdeckt.

Ein Entwickler benötigte bereits 80 Stunden

Rob Nelson, Co-Studioleiter von Rockstar North, berichtete von einem eigenen Durchlauf, für den er ungefähr 80 Stunden benötigte. Darin enthalten waren die Hauptgeschichte und einige optionale Aufgaben mit Auswirkungen auf die Handlung. Das bedeutet allerdings nicht, dass die reine Kampagne tatsächlich 80 Stunden dauert. Nelson hat nicht genau aufgeschlüsselt, wie viel Zeit auf die Hauptmissionen und wie viel auf zusätzliche Inhalte entfiel.

Trotzdem zeigt seine Aussage, wie umfangreich GTA 6 bereits während der Entwicklung war. Zum Vergleich: Für die Hauptgeschichte von GTA 5 benötigen Spieler durchschnittlich ungefähr 32 Stunden. Auch Red Dead Redemption 2 kommt bei der reinen Story auf deutlich weniger als die genannten 80 Stunden.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Leonida bietet zahlreiche Beschäftigungen

Ein großer Teil der zusätzlichen Spielzeit dürfte auf die offene Spielwelt entfallen. In den bisherigen Einblicken hat Rockstar bereits zahlreiche Aktivitäten gezeigt, die abseits der Hauptmissionen auf euch warten.

Dazu gehören unter anderem Angeln, Tauchen, Basketball, Rennen und verschiedene Freizeitbeschäftigungen. Auch Fitness und die Interaktion mit der Umgebung sollen eine größere Rolle spielen. Hinzu kommen optionale Aufgaben, die offenbar nicht nur zusätzliche Belohnungen liefern, sondern teilweise auch Auswirkungen auf die Geschichte haben.

Wie viel Endgame-Content gibt es nach dem Abspann?

Besonders spannend bleibt die Frage, welche Möglichkeiten GTA 6 nach Abschluss der Hauptgeschichte bietet. Eine konkrete Übersicht zum Endgame hat Rockstar Games bislang nicht veröffentlicht. Auch eine bestätigte Spielzeit für einen vollständigen 100-Prozent-Durchlauf gibt es noch nicht.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Bis dahin bleibt abzuwarten, welche weiteren Details Rockstar zum Umfang des Spiels verrät.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein Feedback !

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.