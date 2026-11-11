Marvel 1943 doch nicht eingestellt! Gaming-Insider klärt brisantes Gerücht auf

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ist Marvel 1943: Rise of Hydra eingestellt worden? Diese Befürchtung machte am 11. November in den sozialen Netzwerken die Runde. Ausgerechnet jetzt, wo Skydance Games zahlreiche Mitarbeiter entlässt und mehrere Projekte verkleinert. Doch Bloomberg-Journalist Jason Schreier liefert eine wichtige Entwarnung: Das kommende Action-Adventure mit Captain America und Black Panther wurde laut einer internen Mitteilung nicht eingestellt.

Schreier berichtet auf Bluesky, dass Skydance Games das Entwicklerteam am Mittwochnachmittag über Slack informierte. Darin sei ausdrücklich klargestellt worden, dass Marvel 1943 weiterhin existiert. Hintergrund war ein zuvor weit verbreitetes Gerücht auf X.com, das eine angebliche Einstellung behauptet hatte.

Eine öffentliche Ankündigung von Skydance liegt dazu bislang nicht vor. Schreiers Bericht bezieht sich auf die interne Kommunikation mit den Entwicklern.

Entlassungen bei Skydance sorgen für Unsicherheit

Dass die Spekulationen überhaupt aufkamen, hat einen ernsten Hintergrund. Nach der Zusammenlegung der Spielebereiche im Zuge der Übernahme von Warner Bros. Discovery baut Skydance derzeit Stellen ab. Mehrere Mitarbeiter berichteten bereits öffentlich über ihre Entlassung. Laut Video Games Chronicle sind mindestens 25 Beschäftigte betroffen. Skydance bestätigte die Umstrukturierung und erklärte, einige Projekte verkleinern zu müssen. Welche Spiele davon betroffen sind, nannte das Unternehmen allerdings nicht.

Genau diese Ungewissheit nährte offenbar die Sorge um Marvel 1943. Denn das Spiel wurde bereits mehrfach verschoben und hat weiterhin keinen konkreten Veröffentlichungstermin.

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Marvel 1943: Rise of Hydra soll frühestens 2027 erscheinen

Das Abenteuer wird von Amy Hennig geleitet, die vor allem durch ihre Arbeit an der Uncharted-Reihe bekannt ist. Im Mittelpunkt stehen Captain America und Azzuri, ein früherer Black Panther, die während des Zweiten Weltkriegs gegen Hydra kämpfen. Die Handlung führt unter anderem ins besetzte Paris.

Ursprünglich sollte Marvel 1943 bereits 2025 erscheinen. Anschließend verschob Skydance den Titel auf Anfang 2026 und später erneut auf einen unbestimmten Zeitpunkt. Im Juni erklärte Paramount-Games-Manager Shawn Kittelsen gegenüber IGN.com, dass die Entwicklung weiterlaufe. Das Team benötige mehr Zeit, um die angestrebte Qualität zu erreichen. Mit einer Veröffentlichung sei frühestens 2027 zu rechnen.

Für Marvel-Fans ist die Klarstellung trotzdem eine gute Nachricht. Nach den jüngsten Entlassungen und dem Gerücht über eine mögliche Einstellung steht zumindest fest: Nach den Insider-Informationen ist Marvel 1943: Rise of Hydra noch für nächstes Jahr geplant.