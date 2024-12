Most Wanted Games 2025 – Die meisterwarteten Videospiele des nächsten Jahres

In der DailyGame-Redaktion blicken wir gespannt auf das Jahr 2025 und die vielen heiß ersehnten Videospiel-Highlights, die uns erwarten. Unsere Redakteure, mit ihren vielfältigen Vorlieben und Erwartungen, teilen ihre persönlichen Most Wanted Games des kommenden Jahres. Dabei reicht die Liste von Remakes und Remastern über neue Serienableger bis hin zu innovativen Koop-Erlebnissen. Was sind unsere Most Wanted Games 2025?

Jedes dieser Spiele hat das Potenzial, unser Spielerherz zu erobern, sei es durch nostalgische Rückblicke, aufregende neue Abenteuer oder faszinierende Geschichten. Hier werfen wir einen Blick auf die Titel, die uns 2025 am meisten begeistern – und warum sie unsere Erwartungen so hochschrauben.

Manuel – Remaster von Star Wars: Jedi Power Battles

Während die ganze Welt sehnsüchtig auf GTA 6 wartet (ich eingeschlossen), möchte ich hier persönlicher werden: Das Remaster von Star Wars: Jedi Power Battles lässt mich nostalgisch werden. Niemals hätte ich damit gerechnet, diesen Titel wiederzusehen. Jedi Power Battles stammt aus einer Zeit, in der es gerade einmal vier Star Wars-Episoden gab – eine Ära, in der neun Spiele allein der neuesten Episode gewidmet waren. Zwei davon, Star Wars Episode I: Racer und Star Wars: Episode I – The Phantom Menace, wurden bereits für moderne Konsolen neu aufgelegt.

Jedi Power Battles hingegen ist aus dieser Zeit wohl am schnellsten gealtert. Schon das ursprüngliche Artwork zeigt, dass es aus einem kleinen Zeitfenster vor Episode II stammt, als die Fortsetzung bereits in Produktion war. So schwingt Mace Windu im Original ein blaues Lichtschwert – für das Remaster wurde der Kyberkristall inzwischen auf die ikonische lila Farbe angepasst.

Damals hatte ich mir den Titel für die Sega Dreamcast mit meinem Taschengeld geholt. Er erschien zuvor für die PlayStation und später für Game Boy Advance. Nun freue ich mich riesig darauf, dieses Arcade-Abenteuer mit den Jedi erneut zu erleben. Der Release weckt in mir die Hoffnung, dass vielleicht auch andere Klassiker wie Shadows of the Empire oder Rogue Squadron eines Tages ein Remaster bekommen könnten.

Tim – Marvel 1943: Rise of Hydra

Marvel 1943: Rise of Hydra hat definitiv das Potenzial, ein gelungenes Spiel zu werden. Die Idee, dass Captain America und Black Panther gegen die Hydra im besetzten Frankreich kämpfen, ist an sich schon spannend. Wer hätte nicht Spaß daran, als Superhelden Nazis zu vermöbeln? Diese historische Kulisse gepaart mit den beliebten Marvel-Helden könnte ein tolles Setting für ein Actionspiel bieten.

Doch bevor wir wirklich in das Gameplay eintauchen können, bleibt die Ankündigung mit einem gewissen Maß an Vorsicht zu genießen. Es gibt noch zu wenig konkretes Material, um eine endgültige Einschätzung zu treffen. Solange keine detaillierten Einblicke in das Spiel gezeigt werden, kann man sich nicht zu sehr von der Idee mitreißen lassen.

Neben Marvel 1943: Rise of Hydra freue ich mich 2025 natürlich auch auf viele andere spannende Titel wie GTA 6, Assassin’s Creed Shadows, Metroid 4 und Marvel’s Wolverine. Es wird ein aufregendes Jahr.

Stephan – Elden Ring: Nightreign

Nach über zwei Jahren des Kampfes, des Fluchens und der Triumphe war es endlich soweit: Ich habe den letzten Boss in Elden Ring besiegt und mich zum Eldenlord gekrönt. Dieses persönliche Highlight des Jahres war ein Moment, auf den ich lange hingearbeitet hatte. Doch kaum war der Jubel verklungen, sorgte die Ankündigung von Elden Ring: Nightreign bei den Game Awards für die nächste große Überraschung.

Ein Multiplayer-Ableger, der die klassische Souls-Formel aufbricht und uns in Roguelike-Manier zu dritt immer wieder in die Zwischenlande schickt? Das klingt nach einem Konzept, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauche. Aber FromSoftware wusste es offenbar besser – und der erste Trailer hat mich direkt begeistert.

Die Idee, gemeinsam mit Freunden oder anderen Spielern gegen die Gefahren der Zwischenlande anzutreten, eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Wenn das Spiel die gewohnt dichte Atmosphäre und den fordernden Schwierigkeitsgrad mit dem dynamischen und kooperativen Gameplay eines Roguelikes kombiniert, könnte Nightreign ein echter Gamechanger werden.

Ich hoffe inständig, dass das fertige Spiel die Erwartungen erfüllt, die der Trailer geweckt hat. FromSoftware hat schon oft bewiesen, dass sie wissen, wie man die Grenzen des Genres verschiebt, und ich bin gespannt, welche Überraschungen uns in Nightreign erwarten. 2025 kann kommen – ich bin bereit, die Zwischenlande erneut zu erobern, diesmal nicht allein, sondern an der Seite treuer Mitstreiter.

Ari & Michael – Split Fiction

Ari: Die Ankündigung von Split Fiction hat bei mir große Vorfreude ausgelöst! Als großer Fan von It Takes Two, das mich mit seinem innovativen Koop-Gameplay und der emotionalen Tiefe begeistert hat, freue ich mich nun auf das nächste Meisterwerk der Hazelight Studios. Dieses Mal entführt uns das Studio in eine dynamische Multiplayer-Welt, in der Entscheidungen und Teamwork die Erzählung maßgeblich beeinflussen.

Die Idee, Strategie und Rollenspiel mit emotionalem Storytelling zu verknüpfen, klingt wie ein echtes Highlight für mich. Ich liebe es, wenn Spiele nicht nur herausfordernd sind, sondern auch eine tiefgehende, persönliche Geschichte bieten, die den Spieler auf einer emotionalen Ebene anspricht. In Kombination mit der innovativen Koop-Dynamik dürfte Split Fiction genau nach meinem Geschmack sein.

Der Release ist für den 6. März 2025 geplant, und wenn das Spiel den Charme und die Tiefe seines Vorgängers beibehält, könnte es eines der spannendsten und bewegendsten Highlights des Jahres werden. Ich bin auf jeden Fall bereit, mich in diese neue Welt zu stürzen und gemeinsam mit einem Partner herauszufinden, wie unsere Entscheidungen die Geschichte verändern

Michael: Während The Witcher 4 für viele das große Highlight bei den The Game Awards 2024 war, war es für mich die Ankündigung von Split Fiction, die mich vor dem Bildschirm begeistert hat. Der Vorgänger, It Takes Two, hat mit seiner genialen Koop-Erfahrung und der emotionalen Tiefe neue Maßstäbe gesetzt, und ich kann es kaum erwarten, was Hazelight Studios diesmal auf die Beine stellen werden.

Die ersten Einblicke in Split Fiction lassen darauf schließen, dass die Story noch ambitionierter wird, die Mechaniken innovativer und die Mehrspieler-Erfahrung intensiver. Wenn es den Machern gelingt, die Magie ihres vorherigen Spiels zu wiederholen – oder vielleicht sogar zu übertreffen – könnte Split Fiction 2025 für mich definitiv das persönliche Highlight des Jahres werden. Es wird spannend zu sehen, wie sie erneut eine einzigartige und emotionale Reise schaffen, die nicht nur Gameplay, sondern auch die Verbindung zwischen den Spielern stärkt

Sinan – „Viele Hoffnungen“ von Assassin’s Creed bis Wolverine

Ich finde ja dass wir 2024 ein sehr schwaches und unspektakuläres Jahr für Games hatten. Und daher habe ich in erster Linie die Hoffnung dass generell das kommende Jahr besser wird. Und dabei denke ich an das kommende Assassin’s Creed Shadows auf ein hoffentlich wieder cooles und innovatives AC Spiel in der Serie. Aber auch Split Fiction von den Machern des (meiner Meinung nach) perfekten It Takes Two. Am meisten freue ich mich wohl auf Marvel’s Wolverine von Insomniac.

Wenn die daraus so ein Game wie die Spider-Man Spiele machen, dann wird das einfach ein absoluter Genuss von Anfang bis Ende.

Eva: Lost Soul Aside

Lost Soul Aside ist ein Spiel, das ich schon lange auf meiner Beobachtungsliste habe. Es hat eine Weile gedauert, bis wir Neuigkeiten und Einblicke in dieses chinesische Projekt erhalten haben, aber seit diesem Jahr gibt es endlich immer mehr Details. Besonders bei den Game Awards 2024 wurde dann auch endlich ein Release-Termin für 2025 bekannt gegeben.

Das Spiel erinnert sehr stark an Final Fantasy, was es noch spannender für mich macht. Ich hoffe, dass der Termin wirklich eingehalten wird, denn ich bin unglaublich gespannt darauf, was uns in Lost Soul Aside erwartet. Die Gameplay-Einblicke haben vielversprechend ausgesehen, und ich bin sicher, dass es ein echtes Highlight für 2025 werden könnte.

Markus – Grand Theft Auto VI (GTA 6)

Es musste ja kommen, oder? Wie Millionen andere Menschen auf der Welt gehöre auch ich zu denen, die GTA 5 mehrfach gekauft haben: zuerst für die Xbox 360, später für den PC (Steam), und Jahre später sogar auf dem Steam Deck – eigentlich nur, um zu testen, ob es dort funktioniert. Der Einzelspieler-Modus ist mir mittlerweile so vertraut wie kaum ein anderes Spiel, und die Welt von Los Santos habe ich aus jedem Winkel betrachtet. Es wird also höchste Zeit für ein neues GTA!

Mit GTA 6 steht wohl das meist erwartete und teuerste Videospiel aller Zeiten vor der Tür, und die Vorfreude ist riesig. Der Release-Termin wird voraussichtlich im Oktober 2025 liegen, und ich hoffe sehr, dass Rockstar diesen Termin tatsächlich einhält. Einziger Wermutstropfen: Ich werde es wohl zunächst auf der PS5 Pro spielen „müssen“ und nicht direkt auf dem PC. Aber ehrlich gesagt kenne ich das schon von Rockstar – ihre Spiele kaufe ich am Ende sowieso oft zweimal.

Ich freue mich riesig darauf, wieder in die Straßen von Vice City (oder wo auch immer das Spiel uns hinführt) einzutauchen und zu sehen, wie Rockstar die offene Welt weiterentwickelt. Es wird spannend zu sehen, was sie sich diesmal einfallen lassen.