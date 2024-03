Marvel 1943: Rise of Hydra – Alles zu Handlung, Gameplay und mehr

Das Team-Up-Spiel von Skydance Interactive mit Captain America und Black Panther heißt jetzt offiziell Marvel 1943: Rise of Hydra. Ein neuer Story-Trailer zeigt die beiden legendären Helden im Kampf gegeneinander. Der auf dem Zweiten Weltkrieg basierende Superhelden-Action-Titel wurde erstmals während eines Disney- und Marvel Games-Showcase auf der D23 2022 angekündigt. Die Spieler kontrollieren Captain America, Black Panther, Gabriel Jones (ein Howling Commando) und Nanali (eine wakandanische Spionin), die im großen Krieg in Paris und Wakanda gegen die von den Nazis gegründete Geihemorganisation Hydra kämpfen.

Das neueste Marvel-Videospiel wurde vor etwa einem Jahr angekündigt, und seitdem wurden nur wenige Informationen darüber von offizieller Seite bekannt gegeben. Fans müssen den Teaser-Trailer von Marvel 1943 sorgfältig nach Hinweisen und Easter Eggs durchsuchen. Es ist bekannt, dass der im Spiel vorkommende Black Panther aufgrund des Schauplatzes des Zweiten Weltkriegs nicht der übliche T’Challa ist, sondern sein Großvater Azzuri der Weise. Der Titel von Marvel 1943: Rise of Hydra wurde zu Beginn dieses Monats online geleakt und wurde nun offiziell bestätigt.

Ein neuer Story-Trailer für Marvel 1943: Rise of Hydra wurde veröffentlicht. Der Trailer gibt weitere Informationen über die Handlung des Spiels, die sich auf den Zweiten Weltkrieg konzentriert. Captain America und Black Panther erfahren, dass Hydra-Truppen in den Straßen von Paris nach einem mysteriösen Gegenstand namens “Das Auge der Macht” suchen. Cap ist unsicher, ob er den “zwei zu vielen” Supersoldaten in Paris trauen kann. Azzuri möchte das Problem lösen, bevor sich “der Amerikaner” in wakandanische Angelegenheiten einmischt. Schließlich kommen die beiden Helden miteinander in Kontakt, und der Trailer endet, als Panthers Klauen auf Caps Schild treffen.

Skydance kündigt Marvel 1943: Rise of Hydra offiziell an



Der neu erschienene Trailer von Marvel 1943: Rise of Hydra zeigt die zwei Protagonisten Gabriel Jones und Nanali, die ihre jeweiligen Partner während ihrer Mission in den vom Krieg zerrissenen Straßen von Paris tatkräftig unterstützen. Außerdem gibt es einige Szenen von Captain America und Black Panther in Aktion, die einen Hinweis auf ihre Spielweise und das eigentliche Gameplay geben könnten. Captain America schlägt Hydra-Soldaten nieder und setzt seinen treuen Schild als Wurfgeschoss ein. Black Panther hingegen klettert und springt auf Dächer und schaltet Feinde von hinten unbemerkt aus.

Es scheint, dass die Helden von Marvel 1943: Rise of Hydra zu Beginn der durchaus vielversprechenden Handlung nicht auf derselben Seite stehen werden. Captain America und Black Panther geraten sogar an einem Punkt der Geschichte aneinander. Sie werden vermutlich ihre Differenzen beilegen und sich zusammentun, um die schurkische Hydra-Organisation von Marvel 1943 daran zu hindern, den bösen Plan des Auges der Macht in die Tat umzusetzen. Die Spieler müssen sich jedoch gedulden, bis Marvel 1943: Rise of Hydra im Jahr 2025 auf den Markt kommt, um zu sehen, wie sich die erste Zusammenarbeit von Skydance und Marvel im Spielebereich entwickelt.