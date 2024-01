Supergirl: HotD-Schauspielerin als Hauptrolle gecastet

Die Suche nach dem neuen Supergirl hat ein Ende. Milly Alcock, die zuletzt in House of the Dragon zu sehen war, soll die Hauptrolle im kommenden DC-Film übernehmen (via THR).

Nach einer wochenlangen Suche, bei der viele vielversprechende junge Schauspielerinnen vorsprachen, hat Warner Bros. nun bekanntgegeben, dass sich die australische HotD-Darstellerin Milly Alcock durchsetzen konnte. Alcock soll demnach im kommenden Supergirl: Woman of Tomorrow die Hauptrolle der Kara Zor-El spielen. Ihr Leinwanddebut als kryptonische Schwester von Superman soll sie jedoch zunächst in anderen Produktionen haben, bevor sie schlussendlich ihren Solofilm erhält.

Supergirl: Woman of Tomorrow

Nachdem das ehemalige DC Filmuniversum letzten Dezember mit Aquaman: The Lost Kingdom sein Ende fand, bewegt sich das neue bereits in einer guten Geschwindigkeit voran. James Gunn, der Marvel mit den “Guardians of the Galaxy”-Filmen zum Erfolg verhalf, ist der kreative Leiter des neuen DCUs. Als Drehbuchautor und Regisseur ist es auch er, der den Start der neuen Initiative mit Superman: Legacy 2025 begründen wird. Bereits im Vorfeld sprach der Studiochef über seine neuen Versionen der beiden ikonischen Helden und wie sie sich voneinander unterscheiden werden.

“Wir werden den Unterschied zwischen Superman, der auf die Erde geschickt wurde und seit seiner Kindheit von liebevollen Eltern aufgezogen wurde, und Supergirl sehen, die auf einem Felsen aufgewachsen ist, einem Ableger von Krypton, und die die ersten 14 Jahre ihres Lebens mit ansehen musste, wie alle um sie herum starben und auf schreckliche Weise getötet wurden, und die dann auf die Erde kam.”

So betont Gunn, dass wir in Supergirl: Woman of Tomorrow, der auf dem gleichnamigen Comic basiert, eine raue, wütende Kara Zor-El treffen. Das Casting von Miliy Alcock, die in HBOs House of the Dragon eine temperamentvolle und mächtige Herrscherin spielte, klingt hierbei als passend. House of the Dragon wird hingegen ohne die Schauspielerin auskommen müssen. In der zweite Staffel, die noch 2024 erscheinen soll, wird ihre Rolle von Emma D’arcy gespielt, nachdem es ab der Hälfte der ersten Staffel einen Zeitsprung gab.