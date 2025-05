Black Panther-Spiel eingestellt: Entwickler reagieren mit Enttäuschung

Die plötzliche Einstellung des Black Panther-Spiels durch Electronic Arts (EA) hat viele überrascht – nicht nur Fans, sondern auch die Entwickler selbst. Das Projekt wurde von Cliffhanger Games, einem Studio unter EA, entwickelt und sollte ein Singleplayer-Action-Adventure mit einer offenen Welt werden. Doch nach vier Jahren in der Vorproduktion wurde das Spiel unerwartet gestrichen.

Laut internen Berichten war Cliffhanger Games bis zuletzt aktiv auf der Suche nach neuen Mitarbeitern für das Projekt. EA hatte das Spiel erst kürzlich überprüft und grünes Licht für die weitere Entwicklung gegeben. Dennoch entschied sich das Unternehmen, das Studio zu schließen und das Projekt zu beenden. In einer internen E-Mail erklärte Laura Miele, Präsidentin von EA Entertainment, dass die Entscheidung getroffen wurde, um die Ressourcen auf „die bedeutendsten Wachstumschancen“ zu konzentrieren.

An all-new #BlackPanther story begins here at Cliffhanger Games. We’re a newly established @EA studio developing an original, single-player Black Panther action-adventure game exploring the world of Wakanda with @MarvelGames. Learn more: https://t.co/XIPT74DpuJ pic.twitter.com/0W2IwjwjSh — Cliffhanger Games (@CliffhangerDevs) July 10, 2023

In diesem Artikel erfahrt ihr genauer, warum das Spiel abgesagt wurde.

Warum wurde das Black Panther-Spiel eingestellt?

Die Nachricht traf die Entwickler hart. Viele von ihnen äußerten sich auf Social Media und betonten, wie viel Leidenschaft und Arbeit in das Spiel geflossen sei. Karla Ortiz, eine Konzeptkünstlerin, schrieb: „Es bricht mir das Herz, dass die Welt dieses Spiel nicht sehen wird. Es war detailliert, reichhaltig und wunderschön.“ Auch andere Entwickler wie Freddie Lee und Sophie Mallinson lobten das Team und bedauerten die Einstellung des Projekts.

Obwohl EA versichert hat, dass es versuchen wird, die betroffenen Mitarbeiter in anderen Projekten unterzubringen, bleibt die Zukunft vieler Entwickler ungewiss. Fans hatten große Hoffnungen in das Spiel gesetzt, insbesondere da es von ehemaligen Entwicklern von Middle-earth: Shadow of Mordor geleitet wurde. Ob EA jemals ein neues Black Panther-Spiel in Angriff nehmen wird, bleibt abzuwarten.

