Halo TV-Serie: Trailer wird bei den Game Awards veröffentlicht

Halo TV-Serie auf Paramount Plus. - (C) Paramount+

Ihr möchtet den Trailer zur kommenden Halo TV-Serie sehen? Damit seid ihr nicht allein. Millionen Fans auf der Welt fiebern der neuen Sci-Fi-Serie entgegen, die auf Paramount+ starten wird.

Einen ersten “Sneak-Peak” gibt es nun auf Twitter. Der 15-Sekunden-Teaser verrät nicht all zu viel, bietet aber ein paar erste bewegte Bilder aus der Serie, die ziemlich groß zu werden scheint.

Advertisment

Der Twitter-Account “Halo on Paramount+” sagt einfach: “Macht euch bereit, Spartaner. Wir sehen und am Donnerstag bei den The Game Awards.”

Zum aktuellen Zeitpunkt sorgte der Tweet für über 507.000 Aufrufe, 4.352 Retweets und über 22.500 “Gefällt mir”-Angaben.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Wann und wo kann man den neuen Halo TV-Serien-Trailer bei den The Game Awards sehen?

Die The Game Awards starten für uns übermorgen, am Freitag, den 10. Dezember 2021, um 1:30 Uhr nachts, deutscher Zeit.

Es gibt verschiedene Wege die Veranstaltung zu sehen:

Geoff Keighley moderiert und hostet die jährliche Preisverleihung heuer aus dem Microsoft Theatre in Los Angeles (Kalifornien, USA).

Was ist Paramount+ und wann startet es in Österreich?

ViacomCBS bringt Paramount+ 2022 nach Österreich, Deutschland und die Schweiz und zwar über den Pay-TV-Anbieter Sky.

Paramount+ wird eine neue App für Sky Q. Nach dem Start wird man mit Sky Cinema Spielfilme von Paramount Pictures abrufen können. Alle Sky-Kunden können Paramount+ im Rahmen des Zusatzangebots zu ihrem Konto über Sky abonnieren.

Der neue Streaming-Dienst bietet Filme und Serien von folgenden Marken und Produktionsstudios:

Showtime

BET

CBS

Comedy Central

MTV

Nickelodeon

Paramount Pictures

Smithsonian Channel

Neben den vielen Original-TV-Serien wird es auch neue wie Halo geben, aber alle alten und neuen Star Trek-Serien- und Filme.