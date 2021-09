Super Mario Bros. – Chris Pratt ist der neue Mario

Die erfolgreichsten Videospiel-Serien der Welt. Super Mario Bros. und Co ganz weit oben! - (C) Nintendo

In der vergangenen Nacht fand das langerwartete Event ,,Nintendo Direct” statt. Neben zahlreichen Neuankündigungen und Fortsetzungen beliebter Nintendo-Marken, gab es auch für Filmfreunde interessante Neuigkeiten. So verkündete das Unternehmen, dass ein ,,Super Mario Bros.”-Animationsfilm in Entwicklung ist.

Im Zuge dessen gab es erste Informationen zu dem Film. Darunter vor allem namhafte Besetzung des Film. Das Update wurde dabei von niemand geringerem als dem Erfinder des italienischen Klempners selbst, Shigeru Miyamoto, verkündet. So soll der aus Guardians of the Galaxy und Parks and Recreation bekannte Chris Pratt Mario seine Stimme leihen. Anya Taylor-Joy, die unlängst in der emmyprämierten Netflix-Serie Queen’s Gambit zu sehen war, soll indes Prinzessin Peach darstellen.

Als der schurkische Bösewicht Bowser tritt hingegen der beliebte Comedy-Star Jack Black auf, der schon bald auch in Jumanji 3 zu sehen ist. Die Besetzung von Super Mario Bros. runden die Stimmen von Charlie Day (It’s Always Sunny in Philadelphia) als Luigi, Keegan-Michael Key (Key and Peele) als Toad und Seth Rogen als Donkey Kong ab.

Dass ein Super Mario Bros. Film in Arbeit ist, ist bereits seit 2018 bekannt. Seitdem gab es aber bislang noch keine weiteren Informationen. Auch wenn Shigeru Miyamoto im Zuge des neue Events erwähnte, dass es noch lange dauert, bis wir weitere Informationen erhalten, sind die Synchronsprecher schon ein Anfang. Bisland unklar ist jedoch, welche Handlung erwartet werden kann. Immerhin gab es bisher in den Mario-Spielen neben der Rettung der Prinzessin oftmals keine nennenswerte Story. Ob der Film das anders macht, erfahren wir, wenn er am 21. Dezember 2022 in die Kinos kommt.

Mehr von Super Mario Bros.:

Dass sich Fans wohl sehr auf einen Film zu Super Mario Bros. freuen, zeigen verschiedene Rekorde, die in den letzten Monaten aufgestellt wurden. So hat vor kurzem erst ein passionierter Spieler Galaxy zu 100% in nur 12 Stunden durchgespielt.

Ein andere hat Mario 64 hingegen mit nur einem einzigen Stern komplettiert. Wie wertvoll das ursprüngliche Super Mario Bros. indes sein kann, zeigte sich vor kurzem in einer Auktion. So konnte das Spiel als das teuerste verkaufte Videospiel der Welt in die Geschichte eingehen.