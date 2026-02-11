Nintendo: Ein Super Mario Medley hat einen Grammy gewonnen!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Die 8-Bit Big Band, ist ein Jazzorchester, welches 30 bis 65 Mitglieder umfasst. Die Band hat einen Grammy Award für das Beste Arrangement (Instrumental oder A-capella) für dessen Komposition „Super Mario Praise Break“ gewonnen.

Die Grammy Awards

Ein Grammy ist einer der wichtigsten internationalen Musikpreise. Er wird seit 1959 in den USA für herausragende musikalische Leistungen vergeben. Der Preis gilt als das musikalische Gegenstück zum Oscar. Seit einigen Jahren werden auch Grammys für Videospielmusik verliehen. Ausgezeichnet werden aber nicht nur Videospiel-Soundtracks, sondern auch Arrangements, wie es beispielsweise die 8-Bit Big Band macht.

Super Mario Praise Break

Das Stück Super Mario Praise Break ist ein Medley und enthält Cover vom ikonischen Overworld Theme von Super Mario Bros., dem Athletic Theme von Super Mario World, Bomb-Omb Battlefield aus Super Mario 64 und Gusty Garden Galaxy aus Super Mario Galaxy. Kein Wunder also, dass dieses Arrangement einen Grammy gewonnen hat.

Schon der zweite Grammy

Die 8-Bit Big Band hat bereits zum zweiten Mal einen Grammy Award abgestaubt. Im Jahr 2022 gab es die Trophäe für deren Version von Meta Knight’s Revenge des SNES-Titels Kirby Superstar (1996). Allerdings gewann die Band nicht immer. Letztes Jahr ist die Band ebenfalls mit einem Cover des Persona 5 Tracks Last Surprise nominiert gewesen. Die 8-Bit Big Band hat sich über die sozialen Medien bei allen Zuhörern, Unterstützern, als auch Mit-Arrangeure des Super Mario Praise Break bedankt.

Grammy für einen Videospiel-Soundtrack

Auch gab es einen Grammy für den besten Videospiel-Soundtrack: Sword of the Sea, dessen Soundtrack von Austin Wintory komponiert worden war. Der gepriesene Soundtrack wird von manchen mit der Musik von Björk verglichen.

Quelle: grammy.com, youtube.com via The8BitBigBand

