Neues 3D-Super Mario zu Weihnachten 2026? – GTA 6-Release im November dürfte Nintendo ziemlich egal sein

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Viele Publisher machen (oder werden) einen weiten Bogen um den 19. November 2026 machen. Immerhin möchte man mit seinem Titel gegenüber den Branchenriesen, namens Grand Theft Auto VI (GTA 6), nicht untergehen. Und was macht Nintendo? Laut einem unbestätigten Gerücht bringt es das nächste 3D-Super Mario genau in diesem Zeitraum in Stellung. Wer braucht schon Vice City, wenn er Mario haben kann? Hat Nintendo sein großes Weihnachts-Ass für 2026 bereits in Stellung gebracht?

Der bekannte Branchen-Insider Shinobi (Shinobi602) sorgte auf Bluesky für Aufsehen. Sein kryptischer Post: „Nintendo hat auch in diesem Jahr weiterhin eine große Lücke im Angebot“, begleitet von einem Bild, auf dem Super Mario hinter einem Vorhang steht. Keine klare Aussage. Kein offizielles Leak. Aber genug, um die Gerüchteküche zum Kochen zu bringen. Wichtig dabei: Es gibt keine Bestätigung von Nintendo. Das Ganze basiert auf Andeutungen und Interpretation. Doch der Insider gilt seit Jahren als gut vernetzt, deshalb nehmen viele seine Worte ernst. Auch ich. Immerhin erwarte ich mir im zweiten Switch 2-Jahr auch endlich ein neues 3D-Super Mario-Spiel! Selbst wenn Donkey Kong Bananza zumindest ansatzweise ein solches „Erlebnis“ bietet.

Warum ein 3D-Super Mario für die Switch 2 im Jahr 2026 logisch klingt

Ein neues 3D Mario wäre strategisch fast schon naheliegend. Der letzte große Ableger war Super Mario Odyssey, dass inzwischen fast ein Jahrzehnt alt ist (Release 2017). Für Nintendo-Verhältnisse ist das eine Ewigkeit. Und wer Nintendo kennt, der weiß, dass sie Weihnachten nicht „nackt“ dastehen werden. Super Mario zu Weihnachten? Das klingt nach einer sicheren Anlage.

Nintendo continues to have a big gaping hole this holiday 🤔 — Shinobi602 (@shinobi602.bsky.social) 2026-02-27T14:32:50.751Z

Natürlich löst eine solche Vermutung gewisse Diskussionen aus. Einige Nintendo-Fans glauben an eine Enthüllung im Juni mit Release im Oktober, ähnlich wie bei früheren Ankündigungen. Andere vermuten eine Enthüllung rund um den Kinostart des nächsten Super Mario-Films im April, um Marketing-Synergien zu nutzen. Wieder andere halten das Ganze für überinterpretiertes Trolling.

Ein Kommentar bringt es auf den Punkt: „Nintendo hat schon öfter massive Spiele erst im Frühjahr vor Release enthüllt.“ Tatsächlich wusste 2018 niemand, dass Super Smash Bros. Ultimate existiert, bis es plötzlich angekündigt wurde. Nintendo spielt nach eigenen Regeln.

Konkurrenz durch/zu GTA 6?

Ein spannender Aspekt in der Reddit-Diskussion: Grand Theft Auto VI. Sollte GTA 6 nun wirklich im November 2026 erscheinen (und die Chancen dafür stehen gut, dass es nun wirklich soweit ist), könnte Nintendo bewusst Abstand halten. Allerdings ist (Super) Mario eine Marke, die traditionell unabhängig vom Rest des Marktes funktioniert. Nintendo hat selten Angst vor Konkurrenz im Weihnachtsgeschäft. Viele Fans argumentieren deshalb: Wenn irgendein Publisher neben GTA bestehen kann, dann Nintendo.

Auch inhaltlich brodelt es bei den Fans. Open World wie Bowser’s Fury? Zeitreisen? Ein „definitives“ Mushroom Kingdom ähnlich wie Hyrule in Breath of the Wild bzw. Tears of the Kingdom? Manche träumen von Sunshine 2, andere von Galaxy 3 – was ich selbst auch priorisieren würde, wenn ich es mir aussuchen dürfte.

Klar ist: Das nächste Super Mario müsste mehr sein als nur eine Iteration. Es wäre vermutlich das technische und kreative Aushängeschild der Switch 2.

Nochmals zur Klarstellung: Shinobi hat nichts Konkretes gesagt. Kein Titel. Kein Datum. Nur einen Tease, mit viel Interpretationsspielraum. Und dennoch fühlt sich die Theorie schlüssig an. Nintendo ignoriert selten das Weihnachtsgeschäft. Und ein neues 3D-Super Mario würde perfekt in ein Jahr passen, in dem andere große Nintendo-Marken pausieren.

