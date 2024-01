Neujahrsansprache von Hideo Kojima: Neues zu “Death Stranding 2” und “OD”

Viele Fans warteten gespannt auf Neuigkeiten zu Death Stranding 2, insbesondere nachdem es nicht bei den “The Game Awards 2023” präsentiert wurde. Zu Beginn dieses Jahres lieferte Hideo Kojima endlich einige Einzelheiten. In einem Tweet via “X”, vormals Twitter, enthüllte er, dass 2024 ein Jahr intensiver Produktion für beide Spiele sein wird. Obwohl es keine umfassenden Details sind, deutet Kojimas Update darauf hin, dass Death Stranding 2 sich langsam dem Abschluss der Entwicklung nähert.

Kojima gab außerdem bekannt, dass sein 2024 vollgepackt sein wird mit Dreharbeiten für OD, der Zusammenarbeit mit einer All-Star-Crew (spöttisch als “Avengers” bezeichnet), der Filmadaption von “Death Stranding” sowie anderen Videoproduktionen. Seine Ambitionen sind offensichtlich, und es scheint, dass er genug Projekte hat, um das Jahr 2024 zu füllen.

Happy New Year, 2024 is the Year of the Dragon, so I asked Yoji and RYU to design a "Ryu (dragon) Dense (LUDENS)" for us.

This year will be another year of simultaneous production of "DS2" and "OD". DS2 still has some ADR left, and we will start recording Japanese voice overs. I… pic.twitter.com/CZEu00QVRC

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 31, 2023