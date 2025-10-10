Baby Steps im Test: Ein eher ungewöhnliches Spiel

Bewertung von Sinan
Legendär
9
Dieses Spiel ist kein Tripple A Titel und versucht das auch gar nicht zu sein. Aber als das was es ist, ist es eines der interessantesten, innovativsten und auch überraschendsten Games dieses Jahres.
- Einzigartige Steuerung, die dich zwingt, jeden Schritt bewusst zu setzen.
- Humor, der von albern bis bitterböse reicht.
- Eine Welt, die dich zum Erkunden herausfordert, auch wenn sie dich bestraft mit buchstäblich NICHTS am Ende einer komplexen Kletterpassage.
- Befriedigendes Gefühl, wenn du merkst, dass du langsam besser wirst.
- Hohe Frustrationsgrenze – nicht jeder Spieler wird das mögen. Meine Frau hat nach 10 Minuten den Controller weg gelegt, bevor sie ihn werfen musste.
- Kamera versagt manchmal in kritischen Momenten.
- Grafik und Sound sind weit unter heutigen Standards.
- Wenn du keine Geduld für Rage Games hast, wirst du es hassen.
- Grafik4Grafisch ist das Spiel bei weitem nicht auf dem heutigen Standard, aber das hab ich hier auch nicht erwartet.
- Sound5So abstrus Beatbox Gezwitscher auch klingt. Es passt zu diesem Spiel besser als eigentliche Musik es täte.
- Gameplay10Dies war mein erstes Rage Game und ich muss sagen, nicht mein letztes. Wobei Baby Steps hier mit der versteckten Story auch einen Haken bei mir ansetzt und nicht nur mit dem Gameplay alleine.
- Story8Unerwartet und absolut brutal trifft einen die Story dieses Spiels, wenn man weit genug fortschreitet. Ich hatte absolut keine Handlung oder Geschichte erwartet. Schon gar nicht sowas.
- Motivation10Auch wenn der Frust Faktor immens hoch ist. Du WILLST ja wieder zurück wo du vor dem letzten Sturz warst. Die Motivation das bereits geschaffte wieder zurück zu erobern ist daher sehr hoch!
- Steuerung10Eine grandiose Idee eines der simpelsten Dinge jedes Videospiels zum Kern des Spiels und der einzigen Steuerung zu machen. Nämlich GEHEN. Hut ab vor deiser coolen Umsetzung.