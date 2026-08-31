Corsair Cove im Test: Ein Anno für Piraten-Fans

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Es gibt Spiele, bei denen ich nach zehn Minuten schon ungefähr weiß, was mich die nächsten zwanzig Stunden erwartet. Und dann gibt es Games wie Corsair Cove. Nicht, weil das Spiel seine Systeme besonders kompliziert erklärt oder ständig mit neuen Ideen um sich wirft. Sondern weil ich irgendwann merke, dass ich schon wieder seit einer Stunde an meiner Siedlung herumbaue, obwohl ich eigentlich längst mit meinem Schiff auf Beutezug gehen wollte.

Corsair Cove ist im Kern natürlich ein klassisches Aufbauspiel. Das ist wichtig, denn wer hier große Piratenabenteuer, spektakuläre Seeschlachten oder eine Art neues Sid Meier’s Pirates! erwartet, dürfte wahrscheinlich enttäuscht sein. Der eigentliche Star ist nicht das Schiff, sondern die Pirateninsel. Und genau dort hat mich das Spiel überraschend schnell gepackt.

Limbic Entertainment und Hooded Horse kombiniert klassische Produktionsketten mit einem ungewöhnlichen Bauprinzip, bei dem ich meine Siedlung nicht einfach auf einer flachen Karte ausbreite. Stattdessen muss ich in die Höhe bauen, Wege über Klippen führen und meine Gebäude irgendwie mit der Landschaft in Einklang bringen. Das klingt zunächst nach einer kleinen Besonderheit. In der Praxis verändert es aber ziemlich viel.

Der Anfang ist gemütlich

Der Einstieg ist angenehm unkompliziert. Mein Piratenversteck beginnt ziemlich unspektakulär, und zunächst geht es um die üblichen Dinge: Holz sammeln, Gebäude errichten, Waren produzieren und dafür sorgen, dass meine Bewohner nicht verhungern oder irgendwann ohne Rum dastehen.

Wer schon einmal Anno oder andere klassische Aufbauspiele gespielt hat, wird sich schnell zurechtfinden. Es gibt Produktionsketten, Lagerhäuser, Wohngebäude und verschiedene Bedürfnisse, die erfüllt werden wollen. Aus Rohstoffen entstehen neue Waren, diese werden weiterverarbeitet und irgendwann brauche ich immer mehr davon.

Das Interessante ist allerdings, dass Corsair Cove seine Produktionsketten nicht einfach auf einer freien Ebene verteilt.

Meine Insel ist voller Höhenunterschiede, Felsen, Wasserfälle und schmaler Stellen. Dadurch muss ich schon beim Bauen überlegen, wie meine Siedlung später funktionieren soll. Ein Gebäude passt vielleicht wunderbar an eine bestimmte Stelle, blockiert mir dort aber später den Weg zu einer anderen Produktionskette.

Vertikaler Aufbau ist die Stärke

Ich habe schon viele Aufbauspiele gespielt, bei denen ich irgendwann einfach anfange, meine Gebäude in hübschen Reihen nebeneinanderzustellen. Ein bisschen Industrie hier, Wohnhäuser dort, dazwischen ein paar Dekorationen. Das funktioniert meistens wunderbar.

Corsair Cove zwingt mich dagegen dazu, anders zu denken.

Meine Piratensiedlung wächst nicht nur nach links und rechts, sondern auch nach oben und unten. Brücken, Aufzüge und andere Verbindungen helfen dabei, die unterschiedlichen Ebenen miteinander zu verbinden. Plötzlich wird aus einem simplen Weg ein logistisches Problem.

Und das kann erstaunlich befriedigend sein.

Ich sehe beispielsweise einen Produktionsbetrieb auf einer höher gelegenen Ebene und brauche die Waren unten am Hafen. Also muss ich überlegen, wie ich die Verbindung herstelle. Dazu kommen Lagerhäuser, Produktionsgebäude und die Wohngebiete. Irgendwann entsteht ein kleines Verkehrsnetz, das zunächst völlig chaotisch aussieht und nach ein paar Umbauten tatsächlich funktioniert.

Irgendwann erkenne ich nicht mehr nur einzelne Gebäude, sondern eine richtige Piratenstadt. Und obwohl die Insel eigentlich ziemlich unpraktisch ist, wirkt sie am Ende genau deshalb glaubwürdig. Das Spiel schafft es, dass die Einschränkungen der Landschaft nicht nur nerven, sondern Teil des Spielspaßes werden.

Für mich ist das der Punkt, an dem Corsair Cove deutlich interessanter wird als ein gewöhnlicher Piraten-Skin für ein Aufbauspiel.

Produktionsketten können richtig schön ausarten

Natürlich bleibt Corsair Cove trotzdem ein klassisches Wirtschaftsspiel. Und je länger ich spiele, desto mehr Waren brauche ich.

Am Anfang ist das alles noch überschaubar. Holz wird verarbeitet, Gebäude werden gebaut und die Bevölkerung wächst. Später hängen immer mehr Produktionsschritte voneinander ab. Ein Rohstoff wird zu einer Ware, die wiederum für eine andere Ware benötigt wird, die schließlich für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe wichtig ist.

Das kennt man aus Anno.

Aber Corsair Cove macht daraus seine eigene Version. Meine Piraten brauchen unterschiedliche Dinge, je nachdem, welche Crew und welche Entwicklungsstufe ich gerade versorgen möchte. Gleichzeitig schalte ich über den Kompass neue Gebäude, Boni, Schiffe und andere Möglichkeiten frei. Der Tech-Tree ist dabei an verschiedene Ambitionspfade gekoppelt.

Das sorgt dafür, dass ich nicht einfach stumpf einen vorgegebenen Technologiebaum abarbeite. Ich kann mir zumindest teilweise überlegen, in welche Richtung sich meine Piratennation entwickeln soll.

Allerdings hat dieses System auch einen kleinen Haken.

Wenn ich meine Schiffe verbessere und dadurch bessere Besatzungen benötige, können Produktionsketten, die ich zuvor mühsam aufgebaut habe, plötzlich weniger wichtig werden. Das ist logisch, weil ich mich weiterentwickelt habe. Gleichzeitig fühlt es sich manchmal ein bisschen so an, als hätte ich gerade viel Arbeit in etwas gesteckt, das ich jetzt nicht mehr wirklich brauche.

Das ist kein großes Problem. Aber ich hätte mir an manchen Stellen gewünscht, dass ältere Produktionsketten später noch stärker eingebunden werden.

Eine Piratenstadt, die auch wie eine aussieht

Was mir ebenfalls gefällt, ist die Atmosphäre.

Corsair Cove nimmt sein Piraten-Thema nicht nur als Begründung dafür, warum meine Schiffe schwarze Segel haben. Die ganze Welt ist darauf ausgelegt. Die Gebäude sehen entsprechend aus, die Charaktere haben ihren eigenen Stil und überall gibt es kleine Anspielungen auf bekannte Piratenklischees.

Dabei nimmt sich das Spiel selbst nicht immer ganz ernst. Das passt für mich ziemlich gut. Corsair Cove versucht gar nicht erst, eine realistische Simulation des Goldenen Zeitalters der Piraterie zu sein. Es möchte eine spielerische Piratenfantasie liefern. Und genau deshalb funktioniert der Stil.

Besonders schön finde ich, wie die Siedlungen mit der Landschaft verschmelzen. Wenn Häuser an einer Klippe stehen, Brücken über Wasser führen und irgendwo dazwischen die Produktionsgebäude arbeiten, entsteht ein ziemlich stimmiges Gesamtbild.

Auch die deutsche Vertonung ist ein Pluspunkt. Gerade die Gespräche zwischen den Kapitänen geben den Figuren mehr Persönlichkeit, als ich zunächst erwartet hätte.

Natürlich geht es auch zur See

Irgendwann ist natürlich Schluss mit Inselbauen. Ich brauche Schiffe. Und hier kommt der Teil, bei dem Corsair Cove bei mir ein bisschen an Wirkung verliert.

Die Weltkarte verspricht zunächst einiges. Ich kann mit meinen Schiffen andere Orte ansteuern, Häfen besuchen, Ruinen erkunden und Plünderungen durchführen. Eigentlich klingt das nach genau dem Piratenabenteuer, das ich mir von dem Spiel erhoffe.

Nur läuft es anders ab.

Die Abenteuer sind keine frei steuerbaren Seeschlachten. Stattdessen funktionieren sie als rundenbasierte Events. Ich bekomme verschiedene Aktionen angeboten und muss innerhalb eines Ereignisses bestimmte Ziele erfüllen. Dazu kommen Werte meines Schiffes, meine Crew, der jeweilige Kapitän und ein gewisser Glücksfaktor durch Würfel.

Das funktioniert irgendwie. Aber es begeistert mich nicht.

Vor allem nach den vielen Stunden, die ich damit verbracht habe, meine Schiffe aufzubauen und meine Piratenstadt wirtschaftlich zum Laufen zu bringen, hätte ich mir auf See etwas mehr Freiheit gewünscht.

Ein bisschen mehr Kontrolle über die Schiffe, etwas mehr taktische Tiefe und abwechslungsreichere Begegnungen hätten dem Spiel sehr gutgetan. Stattdessen fühlt sich der Abenteuerpart manchmal wie ein kleines Minispiel an, das zwischen Aufbauphasen eingeschoben wurde.

Ich will mehr von der Welt sehen

Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, denn Corsair Cove schafft es zumindest, dass ich mehr möchte.

Die Insel selbst kann ich stundenlang optimieren. Ich kann neue Gebäude freischalten, Produktionsketten verbessern und meine Stadt immer weiter ausbauen. Die Weltkarte dagegen fühlt sich für mich eher wie ein Werkzeug an, um zusätzliche Belohnungen zu bekommen.

Dabei steckt hier eigentlich viel Potenzial. Gerade das Piraten-Thema würde sich hervorragend für überraschende Begegnungen, richtig ausgearbeitete Rivalen, große Seeschlachten oder Entscheidungen mit langfristigen Konsequenzen anbieten.

Stattdessen läuft vieles nach einem ähnlichen Muster ab: Ich fahre irgendwohin, starte ein Event, wähle Aktionen aus, würfle beziehungsweise lasse Werte und Fähigkeiten für mich arbeiten und bekomme anschließend eine Belohnung.

Das ist nicht schlecht. Es ist nur deutlich weniger spannend als der Aufbaupart.

Trotzdem steckt erstaunlich viel Freiheit drin

Was ich Corsair Cove zugutehalten muss: Es schreibt mir nicht ständig vor, was ich als Nächstes zu tun habe.

Ich kann mich eine ganze Weile ausschließlich um meine Insel kümmern. Wenn ich möchte, kann ich dagegen auch meine Schiffe ausbauen und die Weltkarte stärker in den Mittelpunkt stellen. Beides hängt miteinander zusammen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, selbst zu entscheiden, worauf ich mich gerade konzentriere.

Das macht einen Unterschied. Ich kenne Aufbauspiele, die mir alle paar Minuten sagen, welches Gebäude ich jetzt bauen und welche Quest ich als Nächstes erledigen soll.

Nicht perfekt, aber eigenständig

Corsair Cove ist kein neues Anno. Das sollte man vielleicht direkt aus dem Kopf bekommen. Dafür ist das Spiel an anderer Stelle interessant genug.

Die vertikale Bauweise sorgt dafür, dass meine Siedlung nicht wie eine weitere Ansammlung von rechteckigen Straßen und Gebäuden aussieht. Die Piraten-Thematik funktioniert erstaunlich gut mit dem Aufbaukonzept, und die Produktionsketten bieten genügend Beschäftigung, um mich für viele Stunden bei Laune zu halten.

Die Abenteuer auf der Weltkarte sind dagegen der klare Schwachpunkt. Sie funktionieren, fühlen sich aber im Vergleich zum Aufbaupart deutlich weniger ausgearbeitet an.

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Fazit zu Corsair Cove

Corsair Cove ist für mich vor allem dann stark, wenn ich bauen darf. Der vertikale Aufbau ist nicht nur eine nette Besonderheit, sondern verändert tatsächlich die Art, wie ich meine Siedlung plane. Zusammen mit den Produktionsketten entsteht daraus ein Aufbauspiel, das vertraut wirkt, aber trotzdem seinen eigenen Charakter besitzt.

Die Piratenatmosphäre tut ihr Übriges. Das Spiel sieht gut aus, klingt passend und schafft es, dass meine Siedlung tatsächlich wie ein lebendiges Piratennest wirkt.

Schade ist nur, dass die Abenteuer auf der Weltkarte dieses Niveau nicht erreichen. Gerade dort hätte ich mir mehr spielerische Tiefe und mehr Einfluss gewünscht. Die rundenbasierten Events sind zwar schnell erledigt, wirken aber im Vergleich zum wirklich gelungenen Aufbaupart wie ein Kompromiss.

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Test-System: Intel Core i7-13700KF, NVIDIA Geforce RTX 4080, 32 GB DDR5