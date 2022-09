Logitech leakt weiße Xbox Series X: Einzelstück oder nicht?

Xbox Series X und PS5, beide Konsolen feiern bald ihren zweiten Geburtstag. Stellt sich natürlich die Frage: Welche Sondereditionen haben Microsoft und Sony dafür parat? Und vor allem: In welcher Stückzahl? Nun leakte eine Logitech-Werbung möglicherweise eine weiße Xbox Series X.

Bisher ist nichts bekannt, was Microsoft für Geburtstag Nummer 2 der Xbox Series X/S tun wird. Bisher unterschieden die Redmonder ihre Konsolen so: Die Xbox Series S ist weiß und die Xbox Series X ist schwarz. Eine Logitech-Werbung, die die Xbox Series X in weiß präsentiert, löst jedoch die Debatte aus, ob dieses Modell bald erscheinen könnte.

Xbox Series X in weiß: Noch nicht offiziell

Sollte sich Microsoft dazu entschließen, auch die höherwertige Version seiner neuesten Konsolen-Generation in weiß zu präsentieren, dann leakte Logitech mit seiner Werbung für das Astro A30 Wirless Headset das neue Modell. Bisher gab es die Series X nur in schwarz, bis auf die Ausnahme einiger Sondereditionen.

Ob wir eine weiße Series X tatsächlich zu kaufen ist durchaus möglich, immerhin gibt es die Series S standardmäßig in dieser Farbe. Es könnte natürlich auch gut möglich sein, dass Logitech für die Werbung speziell eine Series X umgebaut hat. Bisher gibt es keine Stellungnahme seitens Microsoft.

Titelbild: YouTube

