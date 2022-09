Xbox Series X/S: Vorläufig keine Preiserhöhungen in Planung

Sony kündigte im August eine Erhöhung der Playstation 5 UVP um 50 € an. Für die “große” Konsole mit Laufwerk fallen in Zukunft 549,99 € an (vorher: 499,99 €), die Digital-Edition kostet jetzt 449,99 € (vorher: 399,99 €). Laut Sony wurde damit auf das globale Wirtschaftsumfeld reagiert. Natürlich spekulierten Spielende und Presse darauf, dass Microsoft nachzieht. Microsofts Gaming CEO und Gesicht der Marke Xbox, Phil Spencer, gab jedoch in einem Interview mit CNBC vorläufig Entwarnung. Derzeit seien keine Preiserhöhungen für Xbox Series X/S geplant.

“Und ich kann definitiv sagen, dass wir heute keine Pläne haben, den Preis unserer Konsolen zu erhöhen“. „Wir denken, dass es in einer Zeit, in der unsere Kunden wirtschaftlich stärker herausgefordert und unsicherer denn je sind, nicht der richtige Schritt für uns ist, die Preise für unsere Konsole zu erhöhen.”

Xbox Series X/S Preiserhöhung nicht ausgeschlossen

“Wir evaluieren unser Geschäft ständig. Ich glaube also nicht, dass wir jemals sagen können, dass wir etwas niemals tun werden “. „Aber wenn wir uns heute unsere Konsolen ansehen – Series X und Series S – denken wir, dass der Wert unglaublich wichtig ist. Wir lieben die Position der Serie S auf dem Markt, die unsere kostengünstigere Konsole ist. Mehr als die Hälfte unserer neuen Spieler, die wir finden, kommen über Series S.”

Laut den britischen Marktanalysten von Ampere Analysis, wird sich die Preiserhöhung der Sony Konsolen aber nur minimal auf den Absatz auswirken. Neben Microsoft, gab auch Nintendo bekannt, dass im Moment keine Erhöhungen der Hardwarepreise geplant seien.

Die Xbox Series X Konsole ist weiterhin für eine UVP von 499,99 € erhältlich. Es bleibt ebenfalls bei der UVP von 299,99 € für die günstigere Xbox Series S.

