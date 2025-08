Kommt eine Apex Legends-Serie? – EA-Chefin Laura Miele äußert sich zur TV-Adaption

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Seit dem Erfolg von Serien wie Arcane oder The Last of Us ist klar: Videospiele haben enormes Potenzial als Vorlage für hochwertige TV-Formate. Jetzt könnte auch Apex Legends diesen Sprung wagen und zwar mit Rückendeckung von ganz oben bei EA.

Im Gespräch mit Variety erklärte Laura Miele, Präsidentin von EA Entertainment, dass das Battle Royale-Spiel aus dem Titanfall-Universum viele Geschichten bereithält, die noch nie erzählt wurden. Spieler kennen zwar die Legenden, ihre Fähigkeiten und Hintergründe, doch laut Miele sei das „nur ein Bruchteil“ der gesamten Lore.

Wörtlich sagte sie: „Spieler kennen nicht die ganze Vorgeschichte und Geschichte. Es gibt reiche Welten und Charaktere, die durch lineare Medien zum Leben erweckt werden könnten. Wir sind ziemlich motiviert, das umzusetzen.“

Damit deutet sie ganz klar an: Die Idee für ein Film- oder Serienprojekt ist nicht nur eine Fan-Fantasie, sondern bereits Teil der langfristigen Strategie von EA. Ob es sich um einen Film, eine Serie oder ein Animationsprojekt handeln wird, ließ sie jedoch offen.

Warum Apex Legends das perfekte Serienmaterial ist

Viele fragen sich: Warum gerade Apex Legends? Schließlich ist es ein Multiplayer-Shooter ohne klassische Kampagne. Die Antwort liegt in den Charakteren und der Welt, die seit dem Start 2019 immer weiter ausgebaut wurden.

In den „Stories from the Outlands“-Kurzfilmen (via YouTube) hat EA bereits bewiesen, wie viel erzählerisches Potenzial in der Welt von Apex Legends steckt. Diese animierten Videos beleuchten die Herkunft einzelner Legenden. Oft mit emotionalem Tiefgang und beeindruckender Inszenierung. Fans fordern deshalb schon seit Jahren: Warum keine richtige Serie daraus machen?

Ein animiertes Format, ähnlich wie Arcane bei League of Legends, scheint hier besonders passend, vor allem weil viele der Kurzfilme bereits optisch und erzählerisch auf hohem Niveau sind. Die Verbindung zum Titanfall-Universum sorgt zusätzlich für Tiefe, Überraschungen und einen größeren Rahmen für epische Geschichten. Gerade weil Titanfall 3 abgesagt wurde, wäre man es den Fans doch schuldig?

Ist ein Apex-Projekt wirklich in Planung?

Offiziell angekündigt ist bisher nichts, aber EA hat in den letzten Jahren mehrfach betont, dass man große Franchises in andere Medien überführen will. Bereits bekannt ist zum Beispiel, dass ein Mass Effect-Projekt in Arbeit ist. Sogar „Die Sims“ soll als Film produziert werden. Ein Startdatum oder Details zu Format, Plattform oder Inhalt gibt es noch nicht. Aber allein die Tatsache, dass sich die EA-Spitze öffentlich dazu äußert, zeigt: Hinter den Kulissen könnte bereits aktiv geplant werden.

Gerade weil Apex Legends so viele unterschiedliche Figuren bietet, stellt sich die Frage: Wen würden wir in einer möglichen Serie begleiten? Naheliegend wären etwa Wraith, deren Vergangenheit voller Geheimnisse steckt, oder Loba, die auf Rache für den Mord an ihren Eltern sinnt. Aber auch andere Figuren hätten Potenzial für eine interessante Erzählweise. Denkbar ist auch ein Format, das mehrere Geschichten parallel erzählt. So ließe sich die komplexe Lore Stück für Stück enthüllen, ohne sich auf eine Figur festzulegen.

Darum wäre eine Serie ein cleverer Schritt für EA

Gerade bei einem Titel wie Apex Legends, dessen Spitzenzeiten langsam hinter uns liegen, könnte ein Serien- oder Filmprojekt neue Aufmerksamkeit schaffen. Im Zusammenhang mit einem neuen Season-Update oder einer großen Lore-Erweiterung kombiniert wird.

Auch wenn es noch keine offizielle Ankündigung gibt, ist die Botschaft klar: EA will die Marke über das Spiel hinaus etablieren und sieht in TV- oder Filmformaten das nächste große Kapitel.

Apex Legends ist auf PS5, PS4, Switch 2, Switch, Xbox Series, Xbox One und Windows PC verfügbar.