Electronic Arts streicht Hunderte Stellen und cancelt neues Titanfall-Spiel

Bei Electronic Arts (EA) geht es gerade ordentlich zur Sache. Der Publisher hat angekündigt, zwischen 300 und 400 Stellen zu streichen – darunter auch etwa 100 bei Respawn Entertainment, dem Studio hinter Apex Legends und Star Wars Jedi.

Was steckt hinter den Entlassungen? Laut EA-Sprecher Justin Higgs will das Unternehmen seine Teams neu strukturieren und Ressourcen neu verteilen, um sich „besser auf langfristige Wachstumsziele auszurichten“. Für viele Mitarbeiter bedeutet das aber konkret den Verlust ihres Jobs.

„Im Rahmen unserer kontinuierlichen Konzentration auf unsere langfristigen strategischen Prioritäten haben wir ausgewählte Änderungen innerhalb unserer Organisation vorgenommen, um die Teams effektiver aufeinander abzustimmen und Ressourcen besser zu verteilen, um zukünftiges Wachstum voranzutreiben“, so Higgs.

Titanfall-Spin-off „R7“ wurde stillgelegt

Besonders bitter: Neben den Entlassungen hat EA auch ein neues Spiel gecancelt, das im Titanfall-Universum angesiedelt war, wie Bloomberg berichtet. Das unter dem Codenamen „R7“ bekannte Projekt sollte ein Extraction-Shooter werden, ähnlich wie Escape from Tarkov. Allerdings befand sich das Spiel noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase – ein Release war also ohnehin nicht in naher Zukunft geplant.

In einem Social-Media-Post (via X.com) erklärte Respawn, man habe sich entschieden, „zwei frühe Inkubationsprojekte aufzugeben und gezielt Teamstrukturen anzupassen.“ Neben „R7“ wurde offenbar ein weiteres internes Projekt bereits Anfang des Jahres eingestellt.

Was passiert mit Apex Legends und Star Wars Jedi?

Trotz der Kürzungen gibt Respawn nicht auf. Das Studio bestätigte, dass die Arbeiten an der nächsten Star-Wars-Jedi-Fortsetzung sowie an neuen Inhalten für Apex Legends weitergehen. Außerdem ist ein größerer Umbau für Apex geplant, um dem beliebten Battle Royale neues Leben einzuhauchen.

Die Entlassungen kommen nicht aus dem Nichts. Schon Anfang des Jahres musste EA seine Umsatzprognosen nach unten korrigieren, nachdem EA Sports FC 25 hinter den Erwartungen zurückblieb. Auch BioWare musste Federn lassen: Nach der enttäuschenden Markteinführung von Dragon Age: The Veilguard, mit 50 % weniger Verkäufen als erhofft, wurden auch dort Teams verkleinert.

Für Fans von Titanfall ist die Absage des neuen Projekts ein harter Schlag. Und für Electronic Arts ist es ein weiteres Signal, dass die großen Baustellen im Unternehmen noch lange nicht abgeschlossen sind.