Vince Zampella ist tot – Hit-Produzent hinter Call of Duty und Battlefield 6 kam bei Autounfall ums Leben

Schock kurz vor Weihnachten. Spielentwickler Vincent Zampella ist mit 55 Jahren bei einem Autounfall in Los Angeles gestorben. Als Mitgründer von Infinity Ward und später Respawn Entertainment war er für mehrere der erfolgreichsten Videospiele der vergangenen Generationen verantwortlich, darunter Call of Duty und Apex Legends, aber auch Kultklassiker wie Titanfall.

Der Unfall ereignete sich auf dem Angeles Crest Highway nördlich von Los Angeles, einer kurvenreichen Bergstraße in den San Gabriel Mountains. Laut Behörden verlor der Wagen kurz nach der Ausfahrt aus einem Tunnel die Kontrolle und prallte gegen eine Betonbarriere. Das Fahrzeug geriet in Brand. Zampella kam noch am Unfallort ums Leben, ein weiterer Insasse starb später im Krankenhaus. Die genauen Umstände des Unfalls werden weiterhin untersucht, wie NBC Los Angeles berichtet.

Die Karriere von Hit-Entwickler Vince Zampella

Ursprünglich war Zampella an der Entwicklung von Medal of Honor bei EA beteiligt, verließ die Firma dann aber und positionierte Call of Duty bei Activision erfolgreich als Konkurrenzmarke. Damit ebnete sein Studio Infinity Ward den Weg für Hits wie Call of Duty 2 und Call of Duty 4: Modern Warfare. “Der einzige Grund, warum Call of Duty existiert, ist, dass EA Arschlöcher waren”, erklärte er zuletzt in einem Interview im Oktober dieses Jahres (via GQ Magazine).

Nach der Veröffentlichung von Modern Warfare 2 warf Activision Zampella allerdings zusammen mit Ex-Serienchef Jason West aus der Firma – beide verklagten den Publisher und stampften Respawn Entertainment aus dem Boden. Mit dem neuen Studio kehrte Zampella zu EA zurück und entwickelte dort den Mech-Shooter Titanfall. Der nächste Mainstream-Durchbruch kam schließlich mit dem Battle Royale Apex Legends. Zuletzt brachte Zampella Battlefield 6 erfolgreich an den Start.

2017 wurde Respawn von Electronic Arts übernommen. Zampella blieb als Studioleiter und übernahm später zusätzlich eine führende Rolle bei der strategischen Ausrichtung mehrerer EA-Teams, darunter auch Projekte rund um Battlefield.

Respawn Entertainment machte sich außerdem bei Fans von Star Wars einen Namen. Die beiden Action-Abenteuer Jedi: Survivor und Jedi: Fallen Order sind zu Kritikerlieblingen geworden, ein Sequel ist bereits in der Mache.

In einem offiziellen Statement bezeichnete Electronic Arts Zampellas Einfluss auf die Spieleindustrie als „tiefgreifend und weitreichend“. Man sprach von einem Freund, Kollegen und Visionär, dessen Arbeit Millionen Spieler und Entwickler inspiriert habe. Sein Vermächtnis werde die Art und Weise, wie Spiele entwickelt und erlebt werden, noch lange prägen.

In einer Zeit, in der sich die Spieleindustrie stark verändert, erinnert sein Vermächtnis daran, was möglich ist, wenn Kreativität, Mut und Respekt vor dem Spieler im Mittelpunkt stehen. Vince Zampella hat genau das verkörpert und wird dafür in Erinnerung bleiben.

