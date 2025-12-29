EA reagiert auf falsche „Die Sims 4“-Leaks – Offizielle Infos kommen im Januar 2026

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Seit Wochen brodelt es in der Community von „Die Sims 4“. Leaks, angebliche Insider und wilde Theorien werfen immer neue Fragen auf: Steht das letzte große Add-on bevor? Ist die Entwicklung beendet? Oder kommt am Ende doch etwas ganz anderes? Jetzt hat sich Electronic Arts erstmals direkt zu Wort gemeldet und versucht, die Wogen zu glätten.

Warum das Ganze? Auslöser war ein Leak vom 23. Dezember, der sich rasend schnell verbreitete. Darin hieß es, das 21. Erweiterungspack von The Sims 4 werde angeblich ein „Royalty“-Thema haben, inklusive mehrerer Königreiche. Brisanter war jedoch die zweite Behauptung: Dieses Add-on solle das letzte große Inhalts-Update des Spiels sein.

Nur wenige Stunden später reagierte ein offizielles Mitglied des Sims-Community-Teams von EA direkt auf Reddit (Mindy_SimsCommunity). Die Aussage war kurz, aber deutlich: „Hallo Simmer! Wir wissen, dass viele Fehlinformationen im Umlauf sind. Anfang Januar melden wir uns wieder mit allen wichtigen Infos über unsere offiziellen Sims-Kanäle. Wir wünschen euch allen schöne Feiertage!“

Für viele Fans war genau dieser Satz ein kleiner Paukenschlag. Denn EA dementierte den Leak nicht konkret, stellte aber klar, dass vieles davon offenbar nicht stimmt.

Warum die Gerüchte gerade jetzt explodieren

Die Unsicherheit kommt nicht von ungefähr. „Die Sims 4“ ist inzwischen über zehn Jahre alt und wird trotzdem noch aktiv unterstützt. Für einige Spielerinnen und Spieler fühlt sich das beeindruckend an, für andere eher wie Stillstand. Jeder Leak wird deshalb sofort zur Projektionsfläche für Hoffnungen und Ängste. Immerhin ist schon länger bekannt, dass die Entwicklung von „Die Sims 5“ eingestellt wurde. Seitdem gibt es viele Spekulationen, aber keine Gewissheit. Das nutzen oft „angebliche Insider“ aus, um irgendwelche Anmerkungen und Kommentare zu streuen.

EA selbst hat zu diesen Spekulationen bislang nichts bestätigt. Genau deshalb wiegt der aktuelle Kommentar so schwer: Er signalisiert, dass bald Klarheit kommen soll, was auch notwendig sein wird.

Remaster, letzter DLC oder doch ein Neustart?

Parallel dazu machten Gerüchte die Runde, etwa ein angebliches Sims 4-Remaster. Viele bekannte Creator winkten jedoch sofort ab. Der Tenor in der Community: Ein Remaster eines weiterhin aktiv gepflegten Spiels ergibt wenig Sinn.

Was stattdessen immer realistischer wirkt: EA arbeitet längst an mehreren Sims-Projekten gleichzeitig. Eines davon soll für Mobile entwickelt werden „The Sims Hub“. Ob „Die Sims 4“ damit in der Versenkung verschwindet? Viele Fans da draußen würde das schwer enttäuschen. Ein Smartphone-Spiel wird die Lebenssimulation am PC oder Konsole nicht ersetzen können.

Die Botschaft von EA ist eindeutig: Nicht alles glauben, was gerade durchs Netz fliegt. Für Fans von „Die Sims 4“ heißt das vor allem eines: noch ein paar Wochen Geduld. Ob es um das letzte Add-on, die Zukunft der Serie oder den nächsten großen Umbruch geht: Anfang Januar soll Schluss sein mit den Spekulationen. Hoffentlich wird die Präsentation besser als der „Re-Release“ von „Die Sims 1 und 2“.

