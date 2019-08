Share on Facebook

Mit einer neuen Generation kommt immer neue Technologie. Das betrifft natürlich die verbesserten Grafiken, die immer besser werden. Aber es gibt immer noch andere Dinge. Für die kommende Generation der PS5 und der nächsten Xbox. Die SSD-Festplatten, über die angeblich beide Systeme verfügen, sind sehr beliebt. Jetzt hat sich ein anderer Entwickler, Crytek, gemeldet, dass es eine große Sache werden wird.

In einem Interview mit Wccftech sagte Crytek, dass die SSDs der große Wegbereiter für die nächste Generation sein werden. Es werden die Ladezeiten heruntergefahren, und dank dessen werden sich viele Möglichkeiten für das Game-Design eröffnen, die vorher aufgrund dessen nicht vorhanden waren.

„Wenn die visuelle Qualität höchstwahrscheinlich in den gleichen Schritten weiter zunehmen wird, wie es bei einer neuen Generation von Konsolen zu erwarten ist, wird der echte Game Changer sicherlich der neue, versprochene schnelle Speicher sein. Abgesehen von dem offensichtlichen Vorteil, Ladezeiten zu reduzieren, eröffnen sich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Spiele in Bezug auf das Streaming darauf abzustimmen. Dies ist auch eine Front, an der sich die Game-Engines weiterentwickeln müssen ziemlich drastisch, aber es ist definitiv aufregend.“

Sie sind nicht die Einzigen, die ähnliche Dinge gesagt haben. Sie schließen sich einer wachsenden Liste von Entwicklern an, die ihre Begeisterung über die SSDs und die versprochene schnelle Technologie zum Ausdruck gebracht haben. Einige sagten, es sei das Aufregendste, was sie für die neuen Konsolen im Sinn hätten. Natürlich ist jeder in der Flitterwochenperiode der neuen Technologie, immerhin gilt es Werbung dafür zu machen. Die Absatzzahlen der PS4 sind auf jeden Fall schon einmal von Sony nach unten korrigiert, nachdem der Architekt der PS4 und der nächsten Konsole, der PS5, darüber geplaudert hat. Irgendwie möchte die ganze Welt die neuen Konsolen schon haben. Dafür müssen wir uns wohl – oder übel – noch mehr als ein Jahr gedulden.