Share on Facebook

Neue Technologien sind aufregend und manchmal beängstigend, aber auch dann auf aufregende Weise. Mit jeder neuen Konsolengeneration (und jedem PC-Upgrade) erhalten wir bessere Grafiken. Angesichts des Niveaus, das manche Spiele jetzt erreichen, kann es manchmal schwierig sein, sich vorzustellen, dass sie besser werden. Take-Two-Chef Strauss Zelnick sagt jedoch, dass wir an den Punkt kommen, an dem man erst einmal die Augen öffnen müssen, um den Unterschied zu erkennen.

In einem Interview mit CNBC sagte Zelnick, dass die Technologie, die wir in den Konsolen der nächsten Generation sehen werden, wirklich etwas großartiges ist. Dies bringt uns dem „Fotorealismus“ näher, dem Konzept der Computergrafik, das so vorteilhaft ist, dass es im Grunde genommen dem wirklichen Leben entspricht. Während er angibt, dass nicht alle Spiele dafür geeignet sein werden, werden viele, wie zum Beispiel ihre Sporttitel, die Leute begeistern.

„Das bedeutet nicht, dass wir das für alle unsere Spiele tun“, sagte er. „Borderlands zum Beispiel ist ein animiertes Universum, es wird immer ein animiertes Universum sein. „Aber dieses Versprechen, bestimmte Titel wie Basketball zu übernehmen und es wirklich wie Live-Action aussehen zu lassen – es ist ziemlich nah dran, ein bisschen schielen, es sieht aus wie Live-Action – das ist wirklich aufregend und gibt unseren kreativen Leuten eine neue Leinwand auf dem zu malen. „

Willkommen am Hype-Zug

Natürlich bekommen wir immer diese Art von Aussagen, wenn neue Generationen starten. Ein Teil davon ist der Hype, der letztendlich mehr Umsatz generiert. Wir haben jetzt Hologramme, die wie verstorbene Schauspieler und Sänger aussehen und sich verblüffend verhalten. Das technische Ende von Videospielen ist definitv noch nicht erreicht. Mit PSVR 2 wird uns Sony wahrscheinlich ein kabelloses VR-Headset bringen, womit man noch näher dran ist – ohne auf das Kabel aufzupassen. Aber auch die nächste Xbox-Konsole soll sich diesem Thema widmen. Nicht mit einer eigenen Hardware, aber mit Unterstützung bestehender VR-Technologie.

Heute kann sich jeder Haushalt ohne große finanzielle Aufwendungen einen 4K-Fernseher leisten, bald auch 8K. Ein wichtiger Schritt für realistisches Gaming für zuhause.