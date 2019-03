Sony sieht ein großes Potenzial in der Virtual Reality-Branche und ist mit seinem Headset für die PlayStation 4 äußerst erfolgreich. Nintendo stellte vor wenigen Tagen ihr „provisorisches VR-Vergnügen“ vor, mit einem neuen Nintendo Labo-Set. Und Microsoft’s Xbox-Abteilung? Macht nix! Augenscheinlich.

Brian Wilson, Entwickler des kommenden Indie-Puzzle-Adventures Where the Bees Make Honey, sagte im Gespräch mit Gamingbolt.com, dass eine VR-Ankündigung für die aktuelle oder nächste Xbox-Konsole für ihn sehr überraschend kommen würde. Niemand in der Branche rechnet anscheinend noch damit. Oder doch nur ein Plan? Immhin gab es schon einmal Gerüchte über die VR-Fähigkeit des Xbox Scorpio-Projekts. Doch die Xbox One X, so der spätere Name des Konsolen-Projekts, wurde schlußendlich ohne VR ausgeliefert…

„Virtual Reality war ein weiterer interessanter Bestandteil dieser Generation“, so Wilson. „Sony hat wirklich alles gegeben und ich finde die PSVR-Bibliothek großartig. Ich glaube jedoch nicht, dass VR für Konsolen noch recht weit verbreitet ist. […] Ich wäre überrascht, wenn Xbox jemals ein eigenes VR-Headset hat.“

Der Xbox Boss, Phil Spencer, sieht VR eher am PC, als auf der Konsole. Virtual Reality ist eine interessante Sache, aber wird es jemals wie im Steven Spielberg-Film „Ready Player One“, dass wir alle in Ganzkörper-Kits stecken und ein VR-Headset aufhaben? Willkommen in der Oasis…