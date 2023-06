Petition: PlayStation-Fans fordern, dass Starfield PS5-exklusiv wird

Eine lustige Petition erreicht mehr als 1.000 Unterschriften! Darin wird gefordert, dass Starfield exklusiv für PS5 kommen soll.

In einer Petition kann man viel fordern: Starfield soll exklusiv für PS5 erscheinen. - (C) Bethesda/SIE - Bildmontage DG

Eigentlich hab ich damit nichts zu tun. In einem Blog-Beitrag versuchte ich zu erklären, warum Starfield nicht für die PlayStation 5 (PS5) und PS4/Xbox One erscheint. Das ich mit einer neuen Petition, die eine kuriose Forderung hat, zu tun habe zeigt, dass diese bereits seit dem 15. Juni online ist. Mein Artikel stammt von gestern.

Mittlerweile hat die Petition, die eine exklusive Veröffentlichung des Bethesda-Spiels auf der PS5 fordert, mehr als 1.1200 Unterschriften gesammelt. Auf Change.org sagt der Verfasser: “Seit über einem Jahrzehnt werden Bethesda-Spiele auf PlayStation veröffentlicht. Sie performen auf PlayStation besser, laufen besser und verkaufen sich besser.”

PlayStation-Fans unterschreiben für Starfield auf PS5

Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung von Starfield haben einige PlayStation-Fans den Wunsch geäußert, dass das Spiel exklusiv für die PS5 erscheint. Sie argumentieren, dass dies ein großer Anreiz wäre, die Konsole zu kaufen und ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Plattformen darstellen würde. Die Forderungen der Fans basieren auf der Annahme, dass eine Exklusivität für die PS5 eine optimale Ausnutzung der Hardware ermöglichen würde und das Spielerlebnis verbessern könnte.

Natürlich handelt es sich um das Internet und mit einer Petition kann man fordern was man möchte, solange man niemand anderen damit verletzt. Wahrscheinlich werden Bethesda und Microsoft darauf gar nicht eingehen (oder sich darüber lustig machen). In jedem Fall wird die Entscheidung über die Verfügbarkeit von Starfield auf verschiedenen Plattformen von den Entwicklern getroffen und hängt von verschiedenen Faktoren wie Verträgen und strategischen Überlegungen ab.

Petition geht sogar noch weiter!

“Die Unterzeichnung dieser Petition ist erst der Anfang”, so der Verfasser. “Wir müssen bei GameStops und Walmarts gegen das Veröffentlichungsdatum von Starfield protestieren. Wir müssen unseren Vertretern vor Ort Gesetze vorlegen, um Microsoft zur Einhaltung zu zwingen. Wir müssen massenhaft demonstrieren und die Leute davon abhalten, zum Veröffentlichungsdatum Kopien zu kaufen.”

Das die Petition anscheinend von einen PlayStation-Fan verfasst wurde zeigen folgende Zeilen: “[…] verdienen Xbox und seine 12 engagierten Spieler weder Starfield noch irgendeine Exklusivität.”

Man kann die Geschichte einfach nur “lustig” finden. Vielleicht finden sich ein paar Xbox-Fans und fordern das “The Last of Us: Part 3” für die Xbox Series X/S “exklusiv” wird. Microsoft hat einige Milliarden für Bethesda hingelegt und holt sich Starfield jetzt Konsolen-exklusiv für seine aktuelle Xbox-Konsole. Warum auch nicht.

Starfield erscheint am 6. September 2023 für Windows PC und Xbox Series X/S.