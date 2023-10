HUNT: Showdown – Tide of Corruption Pakte und Perks erklärt:

Hunt Showdown, der actiongeladene Mehrspieler-Ego-Shooter, steht kurz vor der Veröffentlichung seines mit Spannung erwarteten Events Tide of Corruption und bringt eine Vielzahl aufregender neuer Perks in das Bayou. In einer kürzlichen Diskussion der Entwickler wurden Details zu den Kernelementen des Events enthüllt. Lasst mich näher darauf eingehen, was die Spieler von den Pakten und Eigenschaften des Events erwarten können.

The Tide of Corruption darkens the waters of the bayou—a new chapter of horror unfolds on October 4th.

Will the flames reveal the truth, or consume it? Make your pledge and embrace your fate, Hunter.☠️🔥#HuntShowdown #TideOfCorruption pic.twitter.com/FFAo1SkKPf

— Hunt: Showdown (@HuntShowdown) September 21, 2023