Minecraft Java & Bedrock (PC) müssen nicht mehr separat gekauft werden

Die Trennung der Minecraft-Editionen Java und Bedrock hat endlich ein Ende! Mojang hat offiziell angekündigt, dass sie nicht mehr separat verkauft werden.

Was ist der Unterschied zwischen Minecraft Java und Minecraft Bedrock? Beide Versionen bieten PC-Spielern ein etwas anderes Erlebnis: Die Java-Edition bietet herunterladbare Charakter-Skins und Mods während die Bedrock-Edition plattformübergreifende Unterstützung und Cross-Play vorweisen kann. Beide Editionen des Sandbox-Spiels haben ihre Vorteile. Andererseits kann der Kauf von zwei Versionen des selben Spiels eine frustrierende Geschichte sein.

Während das Gameplay-Erlebnis in beiden Editionen gleich ist, fehlen in Bedrock einige Funktionen, die in Java verfügbar sind. Kürzlich hat die Bedrock-Edition endlich eine frühe Implementierung des “Spectator-Modus” von Minecraft erhalten, der derzeit nur als experimentelles Feature verfügbar ist. Es befindet sich jedoch in einem so frühen Stadium, dass Mojang Spielende davon abhält, es zu verwenden, bevor es offiziell als Teil des Wild Updates 1.19 gestartet wird. Minecraft Java-Spieler kennen dieses Feature bereits seit einigen Jahren, genauer seit 2014!

Minecraft: Java und Bedrock werden nur noch zusammen verkauft

Für PC-Spieler heißt es ab sofort, die noch kein Minecraft gekauft haben: Mojang verkauft nun beide Editionen in einem einzigen Paket. Doch es gibt einen Haken: Spieler können die Java- und Bedrock-Editionen nicht gleichzeitig ausführen. Wenn ein Spieler bereits einen der beiden Titel besitzt, muss er das kombinierte Paket nicht kaufen. Stattdessen erhält jeder Besitzer die fehlende Edition ab dem 7. Juni kostenlos.

Was muss ich tun um die andere Minecraft Edition kostenlos zu erhalten? Gar nichts! Der Vorgang wird automatisch ausgeführt. Es kann jedoch 2 bis 3 Tage dauern, bis alle die kombinierte Version erhalten. Schlecht für all jene, die bereits beide Editionen für den PC gekauft haben. Von “Geld zurück” liest man nämlich nichts in der Ankündigung von Mojang.

Fragmentierte Minecraft PC-Community

Die Entscheidung von Mojang kann man nur begrüßen, immerhin war die PC-Community die letzten Jahre “fragmentiert”. Jetzt können PC-Spieler beide Versionen genießen und müssen auch nur einmal bezahlen.

Außerdem stärkt die Entscheidung auch die Java-Edition und die begeisterte Modding-Community, da jetzt noch mehr Bedrock-Spieler dazustoßen werden, die die Java-Edition kostenlos dazubekommen.

Was kostet das neue Minecraft PC-Bundle mit Java- und Bedrock-Edition? Die Minecraft Java-Edition kostet via Minecraft.net 23,95 Euro. Wieviel das PC-Bundle der beiden Editionen kosten wird ist noch ungewiss. Zur aktuellen Stunde kann man noch beide PC-Versionen bei Minecraft.net kaufen.