Super Mario Galaxy Film Soundtrack umfasst über 300 Anspielungen der Videospiele!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Der Komponist des Super Mario Galaxy Films Brian Tyler erzählt in einem Interview von seiner Herangehensweise beim Komponieren des Soundtracks. Schließlich müssen nicht nur bekannte musikalische Themen eingebaut, sondern auch neue Themen für das Medium Film komponiert werden. So werden von ihm auch die Komponisten von Nintendo um Rat gefragt. So hat man am Ende über 300 melodische Anspielengen der Videospiele im Soundtrack gepackt!

Brian Tyler

Jetzt nachdem Der Super Mario Galaxy Film seit einer Woche im Kino läuft und einen Rekord nach dem anderen bricht, melden sich auch manche der Filmemacher zu Wort und geben preis wie an dem Film hinter den Kulissen gearbeitet worden ist. Der Filmkomponist Brian Tyler erzählt, wie es für ihn war, an dem zweiten Super Mario Film zu arbeiten.

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Es gibt was auf die Ohren

Nachdem der Film in jedem Bild zahlreiche Referenzen eingebaut hat, wollte es der Regisseur beim Soundtrack wieder gleich tun. Deshalb hat dieser über 300 melodische Referenzen von der Super Mario Serie (als auch weiteren Franchisen) im Soundtrack zitiert. In einem Interview antwortet der Komponist auf die Frage, ob er Druck verspürt hat, als er den Soundtrack eines der beliebtesten Franchise unserer Gegenwart komponieren durfte. Da er selber ein großes Fan von Super Mario ist, hat es ihm nicht nur Spaß gemacht, er fand es sogar cool.

Die schwierigste und coolste Aufgabe

Die schwierigste, herausforderndste und coolste Aufgabe sei für ihn gewesen die Melodien auf eine Weise zum Leben zu erwecken, sodass sie auf der großen Leinwand episch wirken. Dafür musste er filmische Themen für die Charaktere schreiben. Er weiß, dass die ganze Musik aus den Videospielen auch im Film sein muss. So ging er auch beim ersten Film vor. So stamme das Hauptthema vom Der Super Mario Bros. Film auch von ihm und sei eine tolle Synergie geworden.

Der Super Mario Galaxy Film Soundtrack

Tyler schrieb auch im neuen Film alle neuen Themen, das Hauptthema, sowie Themen für Bowser, Prinzessin Peach, Prinzessin Rosalina und Yoshi. Diese sind zwar alle neu, aber sie müssen sich so anfühlen, als würden sie in die Welten von Super Mario Bros. passen. Für die musikalischen Eastereggs gibt es in jeder Sekunde zahlreiche Referenzen. So hätte er über 300 Anspielungen aus verschiedenen Teilen der Videospielreihen einbauen können.

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Maestro Koji Kondo

Natürlich traut sich kein Komponist an diese weltberühmten Themen heran ohne dessen Meister zu fragen. Deshalb hat Tyler schon im ersten Super Mario Bros. Film mit Koji Kondo zusammengearbeitet. Aber nicht nur Kondo hat dem Komponisten geholfen, auch weitere Komponisten von berühmten Nintendo Soundtracks, wie auch die Komponisten der Super Mario Galaxy Titel halfen mit. So haben sich alle Komponisten, als auch die Chefs von Nintendo bei der Firma Skywalker Sound getroffen.

Kondo mag Tyler

Dass Kondo gerne mit Tyler zusammenarbeitet, hat man bei den DICE Awards gesehen, als dieser in der Hall of Fame der Academy of Interactive Arts & Sciences aufgenommen wurde. Um die Lebens- und Karrieregeschichte von Kondo zu erzählen, hat dieser Tyler vorgeschlagen, welcher dieser Bitte gerne nachgekommen war.

Großes Vertrauen

Der japanische Komponist hat großes Vertrauen in den amerikanischen Komponisten. Er riet ihm, dass dieser selber schauen solle was ihm einfällt. Die Japaner scheinen, meist gefallen an Tylers Ideen zu finden und freuten sich über die „Verrücktheit des Soundtracks“. Und wenn ihnen etwas auffällt, weisen sie Tyler auf einen bekannten Nintendo Charakter und dessen Thema hin, welches man einbauen könnte. So entstehen die bestmöglichstem Filmsoundtrack für die Super Mario Filme.

Sogar während eines Krankhausaufenthaltes hatte Tyler an der Musik geschrieben, da er niemanden enttäuschen wollte. In dieser Zeit sind offenbar viele der musikalischen Hauptthemen entstanden.

Quelle: mensjournal.com

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