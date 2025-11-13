Der Super Mario Galaxy Film: Brie Larson hatte Streit mit Freund wegen Super Mario Galaxy und spricht jetzt Rosalina!

Manuelhat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo hat gestern den ersten Trailer zum Der Super Mario Galaxy Film den Fans vorgestellt. Dabei wurde nicht nur erstmals Prinzessin Rosalina in Action gezeigt, sondern auch ihre Synchronsprecherin verraten: Brie Larson darf Rosalina ihre Stimme leihen. Die Schauspielerin wurde dabei als „Nintendo-Super-Fan“ betitelt. Nun ist ein altes Video aufgetaucht, in welchem sie unter anderem von einem Streit mit ihrem damaligen Freund erzählte. Sie hatten Streit wegen eines Videospiels. Um welches Videospiel es sich dabei handelte? Um Super Mario Galaxy!

Nintendo-Fan der ersten Stunde

Der CEO von Illumination Chris Meledandri hat in der gestrigen Nintendo Direct nicht nur verraten, dass die Oscargewinnerin Brie Larson Prinzessin Rosalina sprechen wird, sondern auch, dass diese ein Super-Fan von Nintendo sei. Dies bestätigt nun ein altes YouTube-Video des Kanals der Schauspielerin. Vor über 5 Jahren hatte sie ihr allererstes Video hochgeladen. Darin erzählte sie, dass sie Videospiele liebt. Meistens spiele sie Nintendo-Videospiele. Ihre erste Konsole sei das NES-System gewesen. Damit hatte sie schon Super Mario Bros. (1985) gespielt. Anschließend verschwand sie kurz aus dem Bild und hielt anschließend stolz ihre Nintendo Switch mit grün- und blauen Joy-Cons in die Kamera.

Der falsche Freund

Wäre dies nicht schon Beweis genug, dass wir es hier mit einem wahren Nintendo-Fan der ersten Stunde zu tun haben, erzählt sie noch eine weitere interessante Geschichte, welche Super Mario Galaxy-Fans zum Staunen bringen wird. Als sie damals Super Mario Galaxy (2007) spielte und versucht hatte, das letzte Level des intergalaktischen Abenteuers zu beenden, hätte ihr damaliger Freund ihr vorgeworfen, den Videospielklassiker zu ernst zu nehmen. Daraufhin hätte sie ihn aus dem Haus geworfen, erzählt sie lachend, und scheint dabei etwas peinlich berührt zu sein.

Red Flag!

Diese Geschichte sollte ihr keineswegs peinlich sein. Jeder Spieler des Titels dürfte klar sein, dass, wenn jemand das Finale eines der legendärsten Videospiele aller Zeiten miterlebt und dabei nicht mitfiebern kann, sich womöglich einen anderen Partner suchen sollte, um glücklich zu werden. Das Abenteuer von Super Mario Galaxy strotzt nur so von Herz und Magie. Die Freude des Partners an diesem einzigartigen Videospielkunstwerk von Nintendo nicht teilen zu können, könnte auf eine Red Flag hindeuten!

Super Mario Galaxy

Auch der Schauspieler und Bowser-Sprecher Jack Black hat gestern in der Nintendo Direct-Präsentation Super Mario Galaxy als das beste Videospiel aller Zeiten bezeichnet. Er fügte weiters hinzu, dass seine Söhne regelrecht ausgeflippt seien, weil sich der nächste Super Mario Film um Super Mario Galaxy drehen wird. Nicht umsonst wurde die Super Mario Galaxy-Reihe von Kritikern und Spielern zu den bestbewerteten Videospielreihen aller Zeiten erklärt.

Perfektes Casting für eine perfekte Verfilmung eines perfekten Videospiels

Während es zu gecasteten Rollen immer gleichermaßen Lob und Kritik gibt, blieb die Kritik an Brie Larson als Rosalina bisher aus. Die Schauspielerin hat in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus gemacht, ein wahrer Nintendo-Fan zu sein. Deshalb hatte sie auch damals das Videospiel Super Mario Galaxy (2007) gespielt, für dessen Verfilmung sie nun die wichtigste Rolle übernehmen darf. Sie ist eine von uns und hat sich den Nintendo-Prinzessinnen-Titel mehr als verdient. Es ist wie beim Super Mario Galaxy-Universum bestellt.

YouTube-Video

