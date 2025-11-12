DailyGame
DailyGame - Filme / Serien - Super Mario Galaxy Film – Trailer Release
Nicht der grüne Charakter Reveal den man erwartet hat

Super Mario Galaxy Film – Trailer Release

Die ersten bewegten Bilder zum neuen Super Mario Film sind da!

Vor wenigen Minuten ging die neueste Nintendo Direct zu Ende die uns die ersten bewegten Bilder zum Super Mario Galaxy Film gezeigt haben. Liesen erste Leaks zum wahrscheinlichen Aussehen von Yoshi im Super Mario Galaxy Film vermuten, wurde wir Fans eines besseren belehrt.

Statt dem treuen grünen Dino bekamen wir allerdings zwei neue Charaktere bestätigt. Rosalina und Bowser Jr. sind im zweiten Super Mario Film fix bestätigt worden. Die Originalstimmen von Rosalina wird von Captain Marvel Darstellerin Brie Larson geliefert und Bowser Jr. wird von Bennie Safdie gesprochen. Letzteren kennen wir noch aus Christopher Nolans Oppenheimer.

Auch wenn mancher Fan enttäuscht sein dürfte, keine offizielle Bestätigung zu Yoshi bekommen zu haben keine Sorge. Wir haben hier nur den ersten Trailer bekommen womit noch viel Luft nach oben ist wenn es um Enthüllungen geht. Schließlich wurden die Karts auch erst im zweiten Trailer zum ersten Super Mario Bros Film enthüllt.

Der Super Mario Galaxy Film soll am 02. April 2026 in den österreichischen Kinos anlaufen.

