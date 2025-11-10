Der Super Mario Galaxy Film: Bilder von Yoshi aufgetaucht!

Manuelhat seit dem NES keine Nintendo Konsole ausgelassen und deshalb zahlreiche Videospielreihen, wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an gespielt. In den Jahren haben sich aber auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft in sein Nintendo Wohnzimmer dazugesellt. Er betrachtet jedes Videospiel als eigenes Kunstwerk, welches es zu verstehen gilt. Aus diesem Grund beschränken sich seine Lieblingsspiele auf kein spezielles Genre.

Seit dem von Nintendo veröffentlichten Teaser ist uns bekannt, dass Nintendos nächste Super Mario Film die Videospielreihe von Super Mario Galaxy behandeln wird. Nach und nach landet immer mehr Promo-Material im Internet. Schon zum zweiten Mal bekommen wir dadurch Yoshi sowie ein paar neue Gesichter und Planeten zu sehen. Wer sich nicht spoilern lassen will, sollte ab hier nicht weiterscrollen. Bei den Bildern handelt es sich dennoch um offizielles Promo-Material, welches vor dem Filmstart überall zu finden sein wird.

Der Super Mario Galaxy Film

Je näher das Startdatum rückt, desto mehr erfahren wir über den kommenden Der Super Mario Galaxy Film. Es gab schon ein Leak des Titels vor der Veröffentlichung des Teaser-Trailers Trailers. Damals waren wir uns noch nicht sicher, ob der nächste Film tatsächlich den Titel Super Mario Galaxy erhalten wird. Schließlich sind zwischen Super Mario Bros. mehrere große Super Mario Titel dazwischen. Da aber Nintendo gerne anders denkt als die Branche, hat uns der Titel Der Super Mario Galaxy Film überrascht.

Wann startet die Fortsetzung?

Der Super Mario Galaxy Film wird am 03.04.2026 in den Kinos starten. Natürlich muss so ein internationales Filmevent mit Marketing beworben werden. Trotzdem war es eine Überraschung, dass die allerersten Bilder vom Film auf aufgedruckten Deodorantdosen zu finden gewesen sind. Das war der erste bekannte Leak des Films. Nun folgt ein weiterer. Dieses Mal auf einer Verpackung von Keksteig.

Der erste Leak

Lange vor dem ersten Teaser gab es schon die ersten Bilder von Luigi, Yoshi und einem Brutzteken aus Super Mario Odyssey. Gleichzeitig wurde auch der Titel verraten.

Yoshi!

Dass Yoshi im kommenden Sequel des Der Super Mario Bros. Film endlich seinen Auftritt haben wird, haben wir seit dessen Abspann in Form eines Eies von Yoshi angekündigt bekommen. Ein Bild von unserem Dino war zwar schon auf den Deodorants im Umlaufs. Nun folgen weitere Bilder. Diese zeigen Yoshi, Yoshi und Mario, Rosalinas Sternwarte und 3 Planetoiden.

Bekannte Gesichter

Super Mario und Yoshi zeigen ihre aus den beiden Galaxy-Titeln berühmten Posen. Yoshi hat seine blauen Augen, welche uns schon in Super Mario Galaxy 2 angestrahlt haben. Rosalinas Sternwarte hat auf dem Bild die Form, in welcher die Helden gegen Ende des ersten epischen Abenteuers zum Zentrum des Universums reisen. Eine weitere Überraschung stellt das Piktogramm von Bowser Jr. dar, welcher offenbar ebenfalls seinen ersten Auftritt bekommen wird.

Da es sich bei diesen Leaks um offizielles Promo-Material handelt, dürfte uns mit diesen Bildern der Spaß an dem Film nicht verdorben worden sein. Im Gegenteil! Wir können es noch weniger erwarten, den Film mit unserer Familie und Freunden im Kino erleben zu dürfen!

Quellen: x.com via Wario64, x.com via Nintendeal

