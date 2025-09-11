Die kommende Super Mario Bros. Filmfortsetzung könnte Super Mario Galaxy heißen!

Manuelhat seit dem NES keine Nintendo Konsole ausgelassen und deshalb zahlreiche Videospielreihen, wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. In den Jahren haben sich aber auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft in sein Nintendo Wohnzimmer dazugesellt. Er betrachtet jedes Videospiel als eigenes Kunstwerk, welches es zu verstehen gilt. Aus diesem Grund beschränken sich seine Lieblingsspiele auf kein Genre.

Aufmerksamen Fans sind ein paar Domänen aufgefallen, welche direkt zu den jeweiligen Seiten von Universal Pictures führen. Nicht nur eine, sondern zwei. Das Ganze könnte aber natürlich eine Ente sein. Vielleicht erfahren wir morgen mehr, denn die nächste Nintendo Direct Präsentation ist angekündigt. Der Anlass hierzu könnte ein ganz besonderer sein.

Wie lauten die beiden Domänen?

Eine Domäne lautet „supermariogalaxy-lapelicula.com“. Der Link führt direkt zur spanischen Universal Pictures Seite, denn „La Pelicula“ ist spanisch und bedeutet „Der Film“. Genau so verhält es sich bei „supermariogalaxy-lefilm.com“. Diese Domäne führt zur französischen Universal Pictures Seite.

Wann erscheint der nächste Super Mario Bros. Film?

Klar ist, dass schon nächstes Jahr ein neuer Super Mario Bros. Film erscheinen wird. Aber es sind bisher weder Bilder gezeigt, noch ein Titel genannt worden. Zumindest das Startdatum ist bekannt. Der Film soll am 03.04.2026 in den USA starten.

Sollte der neue Film nicht „Super Mario World“ heißen?

Ursprünglich glaubte man, dass der Film logischerweise „Super Mario World“ heißen wird. Denn auch bei der Videospielreihe folgte auf die Super Mario Bros. Trilogie, Super Mario World. Der angenommene Titel wurde zumindest bereits von NBC Universal in einem deren Artikel verkündet. Auch wenn der Name später wieder entfernt worden ist. Ob dies als falsche Annahme oder als Leak geschah ist nicht bekannt.

Warum hat man sich die Domäne sonst gesichert?

Natürlich könnte es auch sein, dass der nächste Super Mario Bros. Film trotzdem World oder ganz anders heißen wird. Mit „Super Mario Galaxy“ will man sich nur die Domänen frühzeitig sichern. Schließlich dürfte man nach dem nächsten Film mit weiteren Filmen rechnen.

Um was könnte sich die morgige Nintendo Direct drehen?

Natürlich kann es auch sein, dass wir morgen mehr erfahren. Denn morgen wird Nintendo die nächste Nintendo Direct Präsentation vorstellen. Dem Datum nach könnte es sich um eine ganz besondere Präsentation handeln. Vor fast genau 40 Jahren, also am 13.09.1985 kam Super Mario Bros. das erste mal auf den Markt. Damals noch in Japan.

Mit der neuen Nintendo Switch 2 und noch nicht vielen Super Mario Titeln, von einem 3D Abenteuer ganz zu schweigen, bietet sich die Gelegenheit regelrecht an, die 40 Jahre von Super Mario Bros. zu feiern. Natürlich nicht ohne neue Informationen oder gar Bildern aus der kommenden Super Mario Bros. Filmfortsetzung.

Quelle: reddit.com via Toadkiri

