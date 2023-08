Originaler Super Mario Bros. Film von 1993 kommt wieder ins Kino!

Bis jetzt allerdings nur in Japan.

Mario (Chris Pratt) und Luigi (Charlie Day) in Nintendo und Illumination’s Der Super Mario Bros. Film ©via Nintendo/Illumination Studios

Nintendo Fakten

Der originale Super Mario Bros. Film aus dem Jahr 1993, welcher ein Live-Action Film ist, wird dieser Jahr wieder im Kino veröffentlicht werden. Sogar in 4K Qualität. Allerdings nur in Japan wie es bis jetzt aussieht.

Super Mario Bros. (1993)

Vor dem aktuellen Super Mario Bros. Film mit den Stimmen von Chris Pratt als Super Mario und Jack Black als Bowser gab es schon einmal einen Super Mario Bros. Film, welcher in die Kinos kam. Die Rede ist von Super Mario Bros. aus dem Jahr 1993 mit Bob Hoskins als Super Mario und Dennis Hopper als Bowser.

Die Göttin des Dämonenreichs

Schon 30 Jahre ist es her, dass der originale Super Mario Bros. Film veröffentlicht worden ist. Zu dessen Ehren wird der Film nun zu seinem 30-jährigen Jubiläum in Japan wieder veröffentlicht. Zum ersten Mal in 4K Qualität. Übrigens heißt der japanische Filmtitel “Super Mario: Göttin des Dämonenreichs”.

Wird der Film auch bei uns wieder laufen?

Es gibt noch keine Bestätigung, aber es ist schon möglich, dass der Film auch in den USA und bei uns wieder veröffentlicht werden wird. Sobald es eine Info gibt, werden wir davon berichten.

Super Mario Bros. (2023)

Dass der aktuelle Super Mario Bros. Film eine Fortsetzung bekommt, steht wohl außer Frage. Zu gigantisch ist der Erfolg: der Film gilt als der erfolgreichste Videospielfilm aller Zeiten, der größte Animationsfilmdebüt bisher und der umsatzstärkste Film von 2023 (Barbie, bleib schön wo du bist!).

Filmbesprechung im Podcast

Der Filmklassiker wurde auch schon einmal in der super langen Super Mario Folge unseres Podcasts besprochen. Auch wenn sich nicht alle Redakteure einig sind, sind die verschiedenen Meinungen dazu alle hörenswert.

Es ist schön zu sehen, dass der originale Super Mario Bros. Film, ebenso wie der aktuelle Super Mario Bros. Film gefeiert wird. Somit liefen beide bisherigen Super Mario Filme im selben Jahr im Kino. Hoffentlich auch bei uns.

