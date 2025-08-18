Super Mario Bros. 40. Jubiläum: X-Account könnte der erste Hinweis sein

ManuelEvery shooting star you see at night is a racer falling off rainbow road.

Es wurde ein mysteriöser X-Account (ehemals Twitter) erstellt, welcher auf das 40. Jubiläum von Super Mario Bros. hinweist. Warum dies tatsächlich von offizieller Seite kommen könnte.

Der Account

Der Account supermario40th wurde still und heimlich vor 5 Jahren erstellt. Als User-Name wurde der Platzhalter „aaaaaaaaa“ verwendet. Gefolgt wird nur dem japanischen Nintendo Account. Ansonsten ist der Account noch leer. Er hat schon über stolze zehntausend Follower.

Was soll dieser Account beweisen?

Zum 35. Jubiläum wurde ebenso ein solcher Account auf Twitter erstellt. Auch hier wurden zahlreiche A-Buchstaben als Name gewählt. Aus diesem Grund könnte das ein handfester Hinweis sein. Natürlich könnte das auch ein Unbekannter gewesen sein, der möchte, dass Nintendo sich bei ihm meldet, wenn der Moment kommt. Nintendo könnte aber auch einfach einen anderen Usernamen wählen.

Gab es Mario nicht schon früher?

Mario hatte zwar schon früher Auftritte in Donkey Kong (1981) und Mario Bros. (1983), aber erst in Super Mario Bros. (1985), kam das Adjektiv und Pilz-Power-Up hinzu, welches Mario zu Super Mario werden lies. Seitdem hat Super Mario die Welt erobert und nicht mehr zurückgegeben.

Was könnte uns zum Jubiläum erwarten?

Aber auch wenn dieser Account nicht von Nintendo stammt, so könnte Nintendo trotzdem dieses Jahr abermals dieses Jubiläum feiern. Was uns erwarten könnte haben wir die letzten Jahre im 5-Jahres-Takt gesehen. Hier zur Erinnerung:

Das 35. Jubiläum von Super Mario Bros.

Was wurde damals im Jahr 2020 zum unrunden Event für ein Zinnober gemacht. Zum 35. Jahr von Super Mario Bros. kamen zahlreiche Titel auf den Markt: Mario Kart Live: Home Circuit, Paper Mario: The Origami King, Super Mario Bros. 35, sowie auch die Wiederveröffentlichung von mehren Mario Klassikern wie Super Mario 3D All-Stars, Super Mario All-Stars und Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Ebenso wurde eine Game & Watch Handheld mit Super Mario Bros. und Super Mario Bros.: The Lost Levels veröffentlicht. Auch startete Nintendo die Zusammenarbeit mit Lego und brachte die ersten Super Mario Sets heraus. Lego war aber nicht die einzige Firma mit welcher zusammengearbeitet wurde: auch Hasbro, Levi’s und UHU kamen zum Zug. Es wurde tatsächlich sehr groß gefeiert.

Das 30. Jubiläum

Damals wurde der erste Super Mario Maker Titel veröffentlicht. Es folgten zwei Amiibos von klassischen Super Marios in pixliger Form. Auch kamen wieder externe Firmen wie Hot Wheels, Moschino oder Taito zum Zug der Zusammenarbeit mit Nintendo.

Year of the Luigi

Sogar das Jahr des Luigi wurde einmal gefeiert. Und zwar zum 30. Jubiläum von Luigis Debutauftritt in Mario Bros. im Jahr 1983 (nicht zu verwechseln mit Super Mario Bros., welches im Jahr 1985 erschien).

Das 25. Jubiläum

Auch der 25er wurde gefeiert. Allerdings viel bescheidener. Das originale Super Mario Bros. war mit eigens zu der Zeit angebotenen Wii Bundels über die Virtual Console als leicht modifizierte Form spielbar. Darin wurden die Fragezeichen der Fragezeichen-Blöcke mit „25“versehen. Diese Version war leider nur in Hong Kong, Japan und Australien erschienen.

Mit der neuen Nintendo Switch 2 und noch nicht vielen Super Mario Titeln, von einem 3D Abenteuer ganz zu schweigen, bietet sich die Gelegenheit regelrecht an, die 40 Jahre von Super Mario Bros. zu feiern. Zudem hoffen wir auf eine Rückkehr von Super Mario Bros. 35. Ein Titel welcher zwar gratis, aber dafür nur für eine limitierte Zeit spielbar war. Das war grausam.

