Super Mario Galaxy 1 und 2 überholen Super Mario Bros. Wonder in den Charts!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

In den aktuellen britischen Verkaufscharts sorgen die Videospielklassiker Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2 abermals für eine großartige Überraschung: die überarbeiteten Nintendo Switch Versionen der beiden Super Mario Abenteuer überholen das neuere Super Mario Bros. Wonder. Das selbe Bild zeigt sich aber auch bei den internationalen Nintendo eShop Charts.

Was ist passiert?

Die überarbeiteten Videospielklassiker Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2 sind in den UK-Charts von Platz 23 auf Platz 12 gesprungen und haben damit das aufgrund der aktuellen Erweiterung Gemeinsam im Bellabel-Park neueren Super Mario Bros. Wonder sogar überholt. Auch in den internationalen eShop Charts findet man Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2 wieder ganz oben. Bei uns befinden sich die Titel sogar an zweiter Stelle.

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Wie ist das möglich?

Diese Chart-Überraschungen dürfte natürlich eindeutig an dem aktuellen Kinofilm Der Super Mario Galaxy Film liegen, welcher diesen Monat im Kino gestartet ist und einen Rekord nach dem anderen bricht. Obwohl, der Film nicht die Geschichte des Spiels abhandelt, sondern sich nur an deren Figuren und Settings bedient, bleiben die zeitlosen Videospielklassiker glücklicherweise unangetastet und können und sollen deshalb weiterhin in Videospielform erlebt werden.

Nintendo reitet die Welle mit

Auch Nintendo ist diese Welle bewusst und reitet diese perfekt mit: Spieler welche zwischen dem 12.04.2026 und 12.05.2026 eine Nintendo Switch 2 mit Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2erwerben, erhalten einen Preisnachlass. Egal ob man eine physische oder digitale Version kauft. Leider findet diese Aktion derweil nur im Ausland, wie den USA statt. Allerdings erkennt man, wie perfekt Nintendo dessen Marketing-Möglichkeiten erkennt und nutzt. Dennoch hat dies noch gar nichts mit den aktuellen Charts zu tun und dürfte abermals Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2 weiter nach oben schießen lassen

Die Super Mario Galaxy Reihe

Die Videospielklassiker Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2, welche erstmals 2007 und 2010 auf der Nintendo Wii erschienen waren und auf der Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 im Jahr 2025 wieder erschienen sind, gehören zu zeitlosen Videospielklassikern und absoluten Must-Plays: beide Titel gehören seit damals zu den bestbewerteten Videospielen aller Zeiten! Jeder Kritiker und Videospieler kommt bei diesen Abenteuern ins Schwärmen.

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Damit befindet sich Der Super Mario Galaxy Film und die Videospiele in den aktuellen Charts. Wer hätte je gedacht, dass dass die Super Mario Galaxy Reihe nach fast zwei Dekaden es schaffen immer noch derart aktuell bleiben, sodass man nicht nur einen Film danach benannt hat, sondern auch die Videospiele noch immer für aktuelle News sorgen können? Wir berichten gerne weiter!

Quelle: nintendolife.com, nintendo.com

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